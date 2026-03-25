TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ BALTALAMAYA ÇALIŞANLARA GEÇİT YOK

Bakan Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Nevruz, bu topraklarda asırlardır birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü simgelerinden biridir. Ancak bu ortak değerlerimizi istismar ederek provokasyon peşinde koşanlara asla müsaade etmiyoruz. Nevruz etkinlikleri kapsamında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve huzurumuzu hedef alan propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 209 kişi, kahraman polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır.