Seçim çalışmaları kapsamında kiralanan helikopterin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 17 yıl geçti.
İlkeli ve dik duruşuyla hafızalara kazınan, darbe karşıtı söylemleriyle dikkatleri çeken Yazıcıoğlu, Türk siyasetinin unutulmazları arasındaki yerini koruyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: YAZICIOĞLU TÜRK MİLLETİNİN HAFIZASINDA MÜSTESNA BİR YER EDİNMİŞTİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 17'nci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına bir mesaj gönderdi.
Yazıcıoğlu'nun vatan sevdasına ve sarsılmaz iradesine vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti;
"Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu anmak üzere düzenlediğiniz programın hayırlara vesile olmasını diliyor, nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında bu anlamlı programa iştirak eden tüm kardeşlerime, Büyük Birlik Partisi'nin kıymetli mensuplarına selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Şehadetinin 17'nci seneidevriyesinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve onunla birlikte ebediyete irtihal eden kardeşlerimizi bir kere daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin.
"BİRLİĞİMİZE, BERABERLİĞİMİZE DAHA SIKI SARILACAĞIZ"
Merhum Yazıcıoğlu; hem sarsılmaz iradesi, tavizsiz duruşu, vatanına ve milletine olan derin bağlılığıyla; hem de gönüllere hitap eden siyasi üslubuyla Türk Milletinin hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. Onun zorluklar karşısındaki metaneti, ilkelerine sadakati, hayatı boyunca milli ve manevi değerlerimizi sahiplenmesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bölgemizin içinden geçtiği bu imtihan günlerinde merhum Yazıcıoğlu'nun da ömrünü adadığı istikamette; birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize milletçe inşallah daha sıkı sarılacağız.
Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor; şehadetinin 17'nci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi tekrar şükranla yâd ediyor, programa iştirak eden herkese selam, sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah dayanışmamızı daim eylesin, kalın sağlıcakla…"
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yazıcıoğlu için sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulundu.
Erdoğan şu ifadelere yer verdi:
"Sarsılmaz iradesi, tavizsiz duruşu, vatanına, milletine olan derin bağlılığı ve gönüllere hitap eden üslubuyla Türk milletinin hafızasında müstesna bir yer edinen Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 17'nci yılında rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin."
BAHÇELİ'DEN MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN KABRİNE ZİYARET
Geride bıraktığımız gün de MHP lideri Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etmişti.
MHP'den yapılan açıklamada, "Merhum Genel Başkanın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve dava arkadaşlarına sabırlar ihsan eylesin" ifadelerine yer verilmişti.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: İNANCINDAN VE DAVASINDAN ASLA TAVİZ VERMEDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 17. yılında andı.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet sevdasını hayatının merkezine koyan, inancından ve davasından asla taviz vermeyen merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehadetinin 17. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
KURTULMUŞ RAHMETLE YAD ETTİ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle yad etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cesareti, vakur duruşu ve inandığı değerlerden asla ödün vermeyen karakteriyle Türkiye siyasetine unutulmaz izler bırakan kıymetli kardeşim merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının yıl dönümünde rahmetle ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.
AK PARTİ: ZOR ZAMANLARDA GÖSTERDİĞİ ŞECAAT İLE GÖNÜLLERDE YER EDİNDİ
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 17. yılında andı.
Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkesine, milletine gösterdiği sarsılmaz inanç ve zor zamanlarda gösterdiği şecaat ile gönüllerde müstesna bir yer edinen merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.