Sanal bahis sitelerine yönelik caydırıcı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle bahis sitelerine 'Bağımlıyım' başvurusu yapanların hesapları kalıcı olarak kapatılacak. Hesapları kapatmayan siteler ise maddi kayıptan sorumlu tutulacak.



Türkiye'de sanal kumara başlama yaşı 14-15'lere kadar düştü. Bunun üzerine uyuşturucu, alkol ve sigara kadar aile yapısı üzerinde ciddi yıkıcı etkileri bulunan kumarın kökünün kazınması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile kurumumuz tehlike altında. Her telefon neredeyse bir kumarhane haline geldi" açıklaması üzerine kamu bankalarının ödeme listesinden çıkardığı, reklam kısıtlamaları getirilen bahis sitelerine şimdi de "Bağımlıyım" başvurusu yapanların hesaplarını kapatma zorunluluğu getiriliyor.





Kendi başvurusuyla hesapları geçici olarak askıya alınan, şifreleriyle tekrar giriş yaptıklarında kaldıkları yerden oyun oynamaya devam edebilen kumar bağımlılarının hesapları artık kalıcı olarak kapatılacak. Ayrıca sistem, bu kişilerin yeni hesap açmasına izin vermeyecek. Yapılacak yeni düzenlemeyle, buna izin veren bahis siteleri de sorumlu olacak.





CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI: "PARAMI GERİ VERİN"



Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve şikâyet platformlarına gelen konuya ilişkin şikâyetlerden bazıları şöyle:

Ahmet D.: "Tüm bahis sitelerindeki hesaplarımı kapatmak istedim ve ...com'a e‑posta ile başvurdum. Mevcut üyeliğimin tamamen iptal edilmesini, tarafıma ait tüm kişisel verilerin silinmesini ve yeniden üyelik oluşturmamın engellenmesini açıkça talep ettim. Ancak site sistemimi fiilen açık bırakmış, hesabımı kapatmamış ve giriş yapmaya devam edebildiğim bir şekilde süreci sürdürmüştür. Bu nedenle, talebime rağmen hesabımın aktif bırakılması sonucu yaklaşık 80.000 TL tutarında maddi kaybım oluşmuştur."

Alper C. :.. "com üzerinde uzun süredir hesap kapatma talebinde bulunmama rağmen hesabım kalıcı olarak kapatılmıyor. Bu siteye erişimimin tamamen sonlanmasını, hesabımın bir daha açılmayacak şekilde kapatılmasını istiyorum."

Taner E.: "Bahis sitesine hesabımı kapatmak istediğimi ve sistemde yer alan tüm kişisel verilerimin silinmesini açıkça belirttim. Hesabımın kapatıldığını düşündüm; ancak üyeliğimin sadece pasife alındığını öğrendim. Üyeliğimin kalıcı olarak sistemden silinmesi ve tarafıma net bir bilgilendirme yapılmasını talep ediyorum."





GENÇLİK TEHLİKEDE YAŞ 14'E DÜŞTÜ

Yeşilay'ın yaptığı hesaplamalara göre kumarın Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 40 milyar dolar. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne (YEDAM) yapılan başvuruların yüzde 34'ünü kumar bağımlılığı başvuruları oluşturuyor. Kumar bağımlılığı yaşı 14-15'e kadar düşerken kumara başlama yaşı ortalaması ise 21. Ayrıca ilk tercih edilen kumar türü yüzde 65 ile spor bahisleri olurken bunu casino oyunları izledi. Kumar bağımlılığı nedeniyle YEDAM'lara başvuran danışanların yüzde 86.5'inin lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip oldukları görüldü. Bağımlıların yüzde 97'sini de erkekler oluşturuyor.

(Barış Şimşek-SABAH)