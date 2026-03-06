Türkiye, Akkuyu'dan elde edilen tecrübeyle nükleer enerjide yerlilik oranını yüzde 80'lerin üzerine çıkarmayı ve Sinop ile Trakya'da yeni santraller kurmayı hedefliyor.

Santral yıllık yaklaşık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatını ikame edecek ve 35 milyon ton karbondioksit emisyonunun önüne geçecek.

Proje mal ve hizmetlerde yüzde 56'lık yerlileştirme oranına ulaşarak Türkiye ekonomisine 7,5 milyar dolarlık yerli katkı sağladı.

Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde 282 ton ağırlığındaki kutup vincinin köprüsü 38,5 metre yüksekliğe yerleştirildi.

Ayrıca, ikinci güç ünitesi için ilk parti taze nükleer yakıt sahaya teslim edildi ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun depolama tesisine yerleştirildi.

Montajın ve güvenlik sistemlerine ait tankların kurulumunun " Open Top " teknolojisiyle devam etmesi, reaktör binasının iç koruma kabuğu kubbesinin inşası için gerekli hazırlıkların başlatılmasına imkan sağlıyor.

Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde, reaktör tesisinin bütün hayat döngüsü boyunca bakım ve teknolojik operasyonlar için kullanılacak 282 ton ağırlığındaki kutup vincinin köprüsü, 38,5 metre yükseklikteki tasarım konumuna başarıyla yerleştirildi.

YÜZDE 56'LIK YERLİLEŞTİRME ORANI… ELEKTRİĞİMİZİN YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK

Akkuyu NGS, mal ve hizmetlerde yüzde 56'lık yerlileştirme oranına ulaşarak Türkiye ekonomisine 7,5 milyar dolarlık yerli katkı sağladı. Bu rakamın 2028 yılına kadar 10 milyar dolara, vergiler dahil toplam ekonomik tesirin 11 milyar dolara ulaşması hedefleniyor

Akkuyu NGS tam kapasiteyle devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üreterek Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. Yıllık yaklaşık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatını ikame ederek enerji arz güvenliğini güçlendirecek.

Çevresel açıdan fosil yakıtların aksine düşük karbonlu üretim yaparak yıllık 35 milyon ton karbondioksit emisyonunun önüne geçecek.