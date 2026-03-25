Olay öncesi husumet iddiası bulunan Hasan İ. ile kavga eden Umut Özacar, şüphelinin arkadaşları K.G. ve A.A. ile geri gelmesi sonucu yaşanan arbedede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.55 sıralarında Esenler Havaalanı Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Umut Özacar, ile aralarında daha önceden husumet olan Hasan İ. kavga etmeye başladı. H.İ.'nin bir süre sonra arkadaşları K.G. (18) ve A.A. (17) ile birlikte geri gelmesi üzerine kavga büyüdü. Yaşanan arbede sırasında Umut Özacar silahla vurularak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Umut Özacar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

"BALKONA ÇIKINCA ÇOCUĞUN VURULDUĞUNU DUYDUK" Olayın yaşandığı sitede yaşayan Gülhan Uğurlu, "Polis ve ambulansın sesini duyduk. Çocuklarımızı bir yere gönderirken güvenmeyelim mi artık? Allah yardımcımız olsun. Balkona çıkınca çocuğun vurulduğunu duyduk ama aşağıya inemedik. Çok üzüldük, Allah yardımcısı olsun annesine babasına sağlık versin. Emniyet güçleri geldi. Ailesi vardı çok kalabalıktı. İnsan çok üzülüyor. Üzüntüden daha çok can güvenliği önemli" ifadelerimi kullandı.

"SİLAH VE BIÇAK YARASI VAR"

Olayla ilgili Umut Özacar'ın kuzeni ve aynı zamanda ailenin avukatı olan Akın Özacar açıklamalarda bulundu.

Akın Özacar, "Olayı dün gece öğrendik, gece saatlerinde gerçekleşmiş. Üç kişi tarafından vahşice katledilerek öldürülmüş. Silah yarası var, bıçak yarası var ve bu üç kişi tarafından gerçekleştirilmiş. Bunlar tanık ifadeleriyle sabit. Buna rağmen olayın faillerinden biri serbest bırakılmış. Bunu aileyle dahi paylaşamadık henüz. Ailenin üzüntüsünü kat kat artıracak bir durumdur bu" dedi.

"TOPLUMUN VİCDANI YARALANACAKTIR"

Avukat Özacar, "Yaşadığımız şu dönemde daha Atlasların, Minguzilerin acısının yaşandığı bir dönemde vahşice katledilen bir gencin saldırganlarından birinin serbest bırakılması hani aileyi son derece yaralayacaktır, toplumun vicdanını da yaralayacaktır bu durum. Bu konuda da elimizden geleni yapacağız, hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Olayın peşinde bırakmayacağız kesinlikle. Çünkü 19 yaşında bir genç, üç kişi tarafından silah ve bıçak darbeleriyle vahşice katledildi. Olayın aslı budur" ifadelerini kullandı.