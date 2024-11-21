Mahkemeden Ebru Eroğlu’na ‘teğmenliğe dönüş’ reddi

Ankara 4. İdare Mahkemesi, 30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninde yaşanan kılıçlı yemin hadisesi sonrası TSK’dan ihraç edilen Ebru Eroğlu’nun açtığı yürütmeyi durdurma davasını karara bağladı. Mahkeme, Eroğlu’nun göreve iade talebini reddederek, Milli Savunma Bakanlığı tarafından tesis edilen ihraç işleminin hukuki zeminini korudu. Kararla birlikte Eroğlu’nun TSK’ya geri dönüş yolu resmen kapandı. “Pişman değilim” diyerek ordu disiplinine kafa tutan Eroğlu’nun teğmenlik hayali suya düştü. Takvim.com.tr’nin ısrarlı yayınlarıyla deşifre ettiği emir-komuta ihlali gerçeği, mahkeme kararıyla mühürlendi.

Mahkemeden Ebru Eroğlu’na ‘teğmenliğe dönüş’ reddi
  • Ankara 4. İdare Mahkemesi, 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninde kılıçlı korsan yemin hadisesini organize eden Teğmen Ebru Eroğlu'nun TSK'ya dönüş talebini reddetti.
  • Mahkeme, TSK'dan ihraç edilen Eroğlu'nun yürütmeyi durdurma ve göreve iade talepli davasında itirazları yerinde bulmadı.

30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı korsan yemin hadisesinin organizatörü teğmen Ebru Eroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğinin kesilmesi ile ilgili hukuki süreçte yeni gelişme yaşandı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, ihraç edilen Eroğlu'nun mesleğe geri dönmek amacıyla açtığı yürütmeyi durdurma ve göreve iade talepli davada kararını verdi.

Mahkeme, Eroğlu'nun sunduğu itirazları yerinde bulmayarak orduya dönüş isteğini reddetti.

Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin kararıyla, Eroğlu'nun TSK'ya dönüş yolu kapanmış oldu.

SLOGAN DEĞİL EMİR KOMUTA ZİNCİRİNİN İHLALİ

Teğmenlerin disipline sevk edilmesinin sebebinin "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganlarıyla ya da "kılıç çatmakla" alakalı olmadığını Takvim.com.tr gündeme getirerek ısrarlı haberleriyle kamuoyuna yön vermişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, teğmenlere isnat edilen suçun kılıç çatmak veya "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demek olmadığı; asıl suçun amirlerin kesin ikazına rağmen kasıtlı, planlı ve organize disiplinsizlik yapılması olduğu vurgulanmıştı.

Teğmenlerin, yürürlükten kaldırılan metni okuma isteğini amirlerine defalarca ilettikleri ancak bunun mümkün olmadığının kendilerine defaatle tebliğ edildiği bildirilmişti.

Buna rağmen Teğmen Ebru Eroğlu'nun mikrofonla anons yaparak diğer teğmenleri sahada topladığı, ailelerin dışarı çıkmasını istediği ve basın mensuplarını alana davet ederek emir-komuta zincirini devre dışı bıraktığı tespit edilmişti.

Olayın ardından başlatılan disiplin soruşturması kapsamında, Ebru Eroğlu, 5 teğmen ve 3 komutan Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti. 16 Ocak 2025 tarihinde ihraç gündemiyle toplanan YDK'da teğmenlerin savunmaları alınmıştı. Bu süreçte Teğmen Ebru Eroğlu'nun, kendisine yapılan uyarıları hiçe sayarak "Pişman değilim" şeklinde açıklama yapması ve TSK teamüllerine meydan okuması dikkat çekmişti.

Diğer teğmenler Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar, 16 Ocak'ta Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) yaptıkları savunmalarda yemini okuyamayacaklarına dair emir olmadığını savunmuşlardı.

Korsan yeminin organizatörü teğmen Ebru Eroğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)

KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ

Korsan yemine ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunların süratle temizlenmesi için adımları atıyoruz" diyerek TSK'nın yıpratılmasına izin verilmeyeceğini belirtmişti. MHP Lideri Devlet Bahçeli de Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasının kutuplaşma yaratmak amacıyla istismar edilmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 5 teğmenin ve 3 disiplin amirinin 30 Ocak 2025 tarihinde TSK'dan ihraç edildiğini açıklamıştı.

