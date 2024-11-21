30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı korsan yemin hadisesinin organizatörü teğmen Ebru Eroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğinin kesilmesi ile ilgili hukuki süreçte yeni gelişme yaşandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, teğmenlere isnat edilen suçun kılıç çatmak veya " Mustafa Kemal'in askerleriyiz " demek olmadığı; asıl suçun amirlerin kesin ikazına rağmen kasıtlı, planlı ve organize disiplinsizlik yapılması olduğu vurgulanmıştı.

Teğmenlerin disipline sevk edilmesinin sebebinin "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganlarıyla ya da "kılıç çatmakla" alakalı olmadığını Takvim.com.tr gündeme getirerek ısrarlı haberleriyle kamuoyuna yön vermişti.

Teğmenlerin, yürürlükten kaldırılan metni okuma isteğini amirlerine defalarca ilettikleri ancak bunun mümkün olmadığının kendilerine defaatle tebliğ edildiği bildirilmişti.

Buna rağmen Teğmen Ebru Eroğlu'nun mikrofonla anons yaparak diğer teğmenleri sahada topladığı, ailelerin dışarı çıkmasını istediği ve basın mensuplarını alana davet ederek emir-komuta zincirini devre dışı bıraktığı tespit edilmişti.

Olayın ardından başlatılan disiplin soruşturması kapsamında, Ebru Eroğlu, 5 teğmen ve 3 komutan Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti. 16 Ocak 2025 tarihinde ihraç gündemiyle toplanan YDK'da teğmenlerin savunmaları alınmıştı. Bu süreçte Teğmen Ebru Eroğlu'nun, kendisine yapılan uyarıları hiçe sayarak "Pişman değilim" şeklinde açıklama yapması ve TSK teamüllerine meydan okuması dikkat çekmişti.

Diğer teğmenler Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar, 16 Ocak'ta Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) yaptıkları savunmalarda yemini okuyamayacaklarına dair emir olmadığını savunmuşlardı.