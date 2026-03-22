CANLI YAYIN
Geri

Katar'da şehit olan kahramanların ailelerine acı haber verildi

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında, teknik bir arıza nedeniyle denize düşen helikopterde görevli Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan acı açıklamanın ardından, şehitlerimizin Isparta ve Ankara'daki baba ocaklarına ateş düştü; evlere Türk bayrakları asıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesindeki eğitim faaliyetleri sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu.
  • ASELSAN Teknisyeni İsmail Enes Can'ın Ankara Keçiören'deki ailesine şehadet haberi verildi ve sokağa taziye çadırı kuruldu.
  • ASELSAN Teknisyeni Süleyman Cemre Kahraman'ın Çankaya'daki ailesine acı haber ulaştırıldı ve şehidin evi ay-yıldızlı bayraklarla donatıldı.
  • Şehit Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in Isparta Gülcü Mahallesi'ndeki ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından iletildi.
  • Şehit binbaşının Isparta'daki evine dev Türk bayrağı asıldı ve halk taziye için şehit evine akın etti.

Katar'da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu. Acı haberin ardından şehitlerin Isparta ve Ankara'daki baba ocaklarına Türk bayrakları asılarak taziye çadırları kuruldu.

Katar'da eğitim helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan ASELSAN Teknisyeni Süleyman Cemre Kahraman'ın Ankara'daki ailesine acı haber verildi.

ASELSAN Teknisyeni İsmail Enes Can'ınKeçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde ikamet eden ailesine şehadet haberi dün akşam saatlerinde verildi. Şehidin evinin önüne taziye çadırı kurulurken, sokak sessizliğe büründü.

Katar'daki helikopter kazasında şehit olan ASELSAN Teknisyeni İsmail Enes Can'ın Ankara'daki ailesine acı haber verildi.


ACI HABER AİLELERE İLETİLDİ

ASELSAN Teknisyeni Süleyman Cemre Kahraman'ınÇankaya'daki ailesine acı haber yetkililerce ulaştırıldı. Yakınları ve komşuları acılı aileyi yalnız bırakmazken, şehidin evi ve çevresi ay-yıldızlı bayraklarla donatıldı.

Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personelden Binbaşı Sinan Taştekin'in Isparta'daki baba ocağına şehit ateşi düştü.

ISPARTA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'inIsparta'nın Gülcü Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaşan acı haber, askeri yetkililer tarafından aileye iletildi. Şehit binbaşının evine dev Türk bayrağı asılırken, Isparta halkı taziye için şehit evine akın etti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler