Şehit binbaşının Isparta'daki evine dev Türk bayrağı asıldı ve halk taziye için şehit evine akın etti.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesindeki eğitim faaliyetleri sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu.

ASELSAN Teknisyeni Süleyman Cemre Kahraman'ın Ankara'daki ailesine acı haber verildi.

ASELSAN Teknisyeni İsmail Enes Can'ınKeçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde ikamet eden ailesine şehadet haberi dün akşam saatlerinde verildi. Şehidin evinin önüne taziye çadırı kurulurken, sokak sessizliğe büründü.