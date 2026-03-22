Katar'da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu. Acı haberin ardından şehitlerin Isparta ve Ankara'daki baba ocaklarına Türk bayrakları asılarak taziye çadırları kuruldu.
ASELSAN Teknisyeni İsmail Enes Can'ınKeçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde ikamet eden ailesine şehadet haberi dün akşam saatlerinde verildi. Şehidin evinin önüne taziye çadırı kurulurken, sokak sessizliğe büründü.
ACI HABER AİLELERE İLETİLDİ
ASELSAN Teknisyeni Süleyman Cemre Kahraman'ınÇankaya'daki ailesine acı haber yetkililerce ulaştırıldı. Yakınları ve komşuları acılı aileyi yalnız bırakmazken, şehidin evi ve çevresi ay-yıldızlı bayraklarla donatıldı.
ISPARTA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehit Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'inIsparta'nın Gülcü Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaşan acı haber, askeri yetkililer tarafından aileye iletildi. Şehit binbaşının evine dev Türk bayrağı asılırken, Isparta halkı taziye için şehit evine akın etti.