AVRUPA HAVACILIĞININ ZİRVESİNDE YİNE İSTANBUL VAR

Rapora göre, İstanbul Havalimanı'nın bu dönemde günlük ortalama 1322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1271 uçuşla Amsterdam, 1251 uçuşla Londra Heathrow, 1230 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1192 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

Havalimanı Şehir / Ülke Günlük Ortalama Uçuş Sayısı İstanbul Havalimanı İstanbul / Türkiye 1322 Amsterdam Schiphol Amsterdam / Hollanda 1271 Londra Heathrow Londra / İngiltere 1251 Paris Charles de Gaulle Paris / Fransa 1230 Madrid Barajas Madrid / İspanya 1192