Havacılığın kalbi İstanbul'da atıyor: İGA günlük 1322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun limanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan 9-15 Mart haftasına ait havacılık raporuna göre; İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1322 uçuş gerçekleştirerek Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye yerleşti.

  • EUROCONTROL'ün 9-15 Mart tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.
  • İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
  • Amsterdam Havalimanı günlük 1271 uçuşla ikinci sırada yer aldı.
  • Londra Heathrow 1251, Paris Charles de Gaulle 1230 ve Madrid 1192 uçuşla sıralamada İstanbul Havalimanı'nı takip etti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL), 9-15 Mart'a ilişkin 'Avrupa Havacılık Raporu' yayımlandı

AVRUPA HAVACILIĞININ ZİRVESİNDE YİNE İSTANBUL VAR

Rapora göre, İstanbul Havalimanı'nın bu dönemde günlük ortalama 1322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1271 uçuşla Amsterdam, 1251 uçuşla Londra Heathrow, 1230 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1192 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

HavalimanıŞehir / ÜlkeGünlük Ortalama Uçuş Sayısı
İstanbul Havalimanıİstanbul / Türkiye1322
Amsterdam SchipholAmsterdam / Hollanda1271
Londra HeathrowLondra / İngiltere1251
Paris Charles de GaulleParis / Fransa1230
Madrid BarajasMadrid / İspanya1192

