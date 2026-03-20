Kulisleri sarsan iddia: CHP’de FETÖ bağlantılı hesaplar satın alındı

CHP’nin, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını desteklemek ve propaganda faaliyeti yürütmek için FETÖ tarafından kullanılan trol hesaplarına milyonlarca lira ödediği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi:
  • CHP'de, Ekrem İmamoğlu adına yürütülen sosyal medya çalışmaları kapsamında, geçmişte FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilen bazı hesapların satın alındığı öne sürüldü.
  • İddialara göre, Mag Üniversal'in sahibi Kerem Yıldırım aracılığıyla yürütülen bu hizmetler için CHP Genel Merkezi'ne aylık yaklaşık 2,1 milyon TL fatura kesildi.
  • Söz konusu sürecin, 'Cumhurbaşkanı Aday Ofisi' hesabının başarısız olması üzerine Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın koordinasyonunda yeniden ele alındığı belirtildi.
  • Kerem Yıldırım'ın ayrıca genel merkez için anket çalışmaları yürüttüğü ve bazı belediyelerden sosyal medya projeleri için bütçe talep ettiği de iddialar arasında yer aldı.

CHP'de, Ekrem İmamoğlu adına açıldığı belirtilen "Cumhurbaşkanı Aday Ofisi" sosyal medya hesabının beklenen etkiyi yaratmaması parti kulislerinde tartışma konusu oldu.

İmamoğlu'na yakın isimlerin tepkilerinin ardından süreç, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın koordinasyonunda yeniden ele alındı. Bu kapsamda, geçmişte FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülen bazı sosyal medya hesaplarının yüksek bedellerle satın alındığı ileri sürüldü.

CHP'den FETÖ bağlantılı hesaplara milyonlar aktı

SOSYAL MEDYA HESAPLARI İDDİASI

Kulislerde konuşulanlara göre, CHP'li birçok belediyenin iletişim faaliyetlerini yürüten Mag Üniversal'in sahibi Kerem Yıldırım üzerinden, "Siyahserit1, Daily Türkist, Zaytung, Toplumsal Muhalefet, Uyandırma Servisi" gibi hesapların satın alındığı iddia edildi. Sabah'tan Enes Zengin'in haberine göre, söz konusu hesapların geçmişte FETÖ bağlantılı olduğu yönündeki değerlendirmeler de tartışmalara neden oldu.

YÜKSEK MALİYET İDDİALARI GÜNDEMDE

Parti içinde öne çıkan bir diğer başlık ise sosyal medya ve anket çalışmaları oldu. İddialara göre, Kerem Yıldırım aracılığıyla yürütülen dijital projeler kapsamında yüksek tutarlı faturalar düzenlendi. Bu çerçevede yalnızca sosyal medya hizmetleri için CHP Genel Merkezi'ne aylık yaklaşık 2,1 milyon TL tutarında fatura kesildiği öne sürüldü.

ANKET VE BELEDİYE BAĞLANTILARI

Kulis bilgilerine göre, Yıldırım'ın çeşitli anket çalışmalarıyla genel merkeze hizmet sunduğu ve bazı belediyelerle temas kurarak sosyal medya projeleri için bütçe oluşturulması yönünde girişimlerde bulunduğu da iddialar arasında yer aldı.

