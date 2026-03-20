CHP'de, Ekrem İmamoğlu adına yürütülen sosyal medya çalışmaları kapsamında, geçmişte FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilen bazı hesapların satın alındığı öne sürüldü.

İddialara göre, Mag Üniversal'in sahibi Kerem Yıldırım aracılığıyla yürütülen bu hizmetler için CHP Genel Merkezi'ne aylık yaklaşık 2,1 milyon TL fatura kesildi.

Söz konusu sürecin, 'Cumhurbaşkanı Aday Ofisi' hesabının başarısız olması üzerine Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın koordinasyonunda yeniden ele alındığı belirtildi.

Kerem Yıldırım'ın ayrıca genel merkez için anket çalışmaları yürüttüğü ve bazı belediyelerden sosyal medya projeleri için bütçe talep ettiği de iddialar arasında yer aldı.

CHP'de, Ekrem İmamoğlu adına açıldığı belirtilen "Cumhurbaşkanı Aday Ofisi" sosyal medya hesabının beklenen etkiyi yaratmaması parti kulislerinde tartışma konusu oldu. İmamoğlu'na yakın isimlerin tepkilerinin ardından süreç, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın koordinasyonunda yeniden ele alındı. Bu kapsamda, geçmişte FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülen bazı sosyal medya hesaplarının yüksek bedellerle satın alındığı ileri sürüldü.

CHP'den FETÖ bağlantılı hesaplara milyonlar aktı (Fotoğraflar Sabah'tan ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) SOSYAL MEDYA HESAPLARI İDDİASI Kulislerde konuşulanlara göre, CHP'li birçok belediyenin iletişim faaliyetlerini yürüten Mag Üniversal'in sahibi Kerem Yıldırım üzerinden, "Siyahserit1, Daily Türkist, Zaytung, Toplumsal Muhalefet, Uyandırma Servisi" gibi hesapların satın alındığı iddia edildi. Sabah'tan Enes Zengin'in haberine göre, söz konusu hesapların geçmişte FETÖ bağlantılı olduğu yönündeki değerlendirmeler de tartışmalara neden oldu.