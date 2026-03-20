CHP'de, Ekrem İmamoğlu adına açıldığı belirtilen "Cumhurbaşkanı Aday Ofisi" sosyal medya hesabının beklenen etkiyi yaratmaması parti kulislerinde tartışma konusu oldu.
İmamoğlu'na yakın isimlerin tepkilerinin ardından süreç, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın koordinasyonunda yeniden ele alındı. Bu kapsamda, geçmişte FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülen bazı sosyal medya hesaplarının yüksek bedellerle satın alındığı ileri sürüldü.
SOSYAL MEDYA HESAPLARI İDDİASI
Kulislerde konuşulanlara göre, CHP'li birçok belediyenin iletişim faaliyetlerini yürüten Mag Üniversal'in sahibi Kerem Yıldırım üzerinden, "Siyahserit1, Daily Türkist, Zaytung, Toplumsal Muhalefet, Uyandırma Servisi" gibi hesapların satın alındığı iddia edildi. Sabah'tan Enes Zengin'in haberine göre, söz konusu hesapların geçmişte FETÖ bağlantılı olduğu yönündeki değerlendirmeler de tartışmalara neden oldu.
YÜKSEK MALİYET İDDİALARI GÜNDEMDE
Parti içinde öne çıkan bir diğer başlık ise sosyal medya ve anket çalışmaları oldu. İddialara göre, Kerem Yıldırım aracılığıyla yürütülen dijital projeler kapsamında yüksek tutarlı faturalar düzenlendi. Bu çerçevede yalnızca sosyal medya hizmetleri için CHP Genel Merkezi'ne aylık yaklaşık 2,1 milyon TL tutarında fatura kesildiği öne sürüldü.
ANKET VE BELEDİYE BAĞLANTILARI
Kulis bilgilerine göre, Yıldırım'ın çeşitli anket çalışmalarıyla genel merkeze hizmet sunduğu ve bazı belediyelerle temas kurarak sosyal medya projeleri için bütçe oluşturulması yönünde girişimlerde bulunduğu da iddialar arasında yer aldı.