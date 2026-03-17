YIKIMLIK EV NASIL SERVETE DÖNÜŞTÜ?

Özgür Özel 22 Eylül 2021 tarihinde Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde yer alan bir evi yaklaşık 800 bin TL bedelle satın aldı. Ancak bu satın alma sürecini tartışmalı hale getiren en önemli detay, söz konusu taşınmaz hakkında önceden alınmış "yıkım kararı" olduğu yönündeki bilgiler oldu.

TAPU EL DEĞİŞTİRDİ KARAR BUHARLAŞTI

Edinilen bilgilere göre, söz konusu taşınmaz hakkında CHP'li Beşiktaş Belediyesi tarafından verilmiş bir yıkım kararı bulunuyordu. Evin eski sahibinin bu kararı kaldırmak için yaptığı tüm girişimler sonuçsuz kalmış, belediye yetkilileri yapının "kesinlikle yıkılacağını" tebliğ etmişti.

Tam da bu süreçte alıcı olarak Özgür Özel'in devreye girdiği, satışın ise dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Ali Rıza Akpolat aracılığıyla gerçekleştiği iddia edildi.