Görüşmede Türkiye-Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizlerinin kabul edilemeyeceğini ve Müslüman toplumların sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, İran'a yönelik saldırılarla başlayan ve Körfez ülkelerine ulaşan şiddet sarmalından çıkılması gerektiğini ve Türkiye'nin diplomatik çözüm çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.