CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan'dan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'ya Mescid-i Aksa telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, görüşmede İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizlerinin kabul edilemeyeceğini, İsrail’in, İslam’ın ilk kıblesine girişleri engelleyerek geleceğini tehdit altına almasına karşı Müslüman toplumların sessiz kalmamasının önemli olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'ya Mescid-i Aksa telefonu
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
  • Erdoğan, İran'a yönelik saldırılarla başlayan ve Körfez ülkelerine ulaşan şiddet sarmalından çıkılması gerektiğini ve Türkiye'nin diplomatik çözüm çabalarını sürdürdüğünü belirtti.
  • Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizlerinin kabul edilemeyeceğini ve Müslüman toplumların sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.
  • Görüşmede Türkiye-Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
  • Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto (Haberin fotoğrafları AA Arşiv'e aittir)

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK GAYRETLERİ SÜRÜYOR

Başkan Erdoğan, görüşmede, İran'a yönelik saldırılarla başlayan ve Körfez ülkelerine ulaşan şiddet sarmalından bir an önce çıkılması gerektiğini, Türkiye'nin diplomatik çözüm için gayretlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

MÜSLÜMANLARA BİRLİK ÇAĞRISI

Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizlerinin kabul edilemeyeceğini, İsrail'in, İslam'ın ilk kıblesine girişleri engelleyerek geleceğini tehdit altına almasına karşı Müslüman toplumların sessiz kalmamasının önemli olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler