Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan yaptığı konuşmada, "(İran'dan) Sivil altyapıya ve halka yapılan saldırıyı kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye Katar'ın yandadır, yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Fidan, "Bölgemizi eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine çeken bu savaşın müsebbibi malumunuz İsrail'dir." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de "Savaşın kapsamının genişletilmesi bölge güvenliğine hizmet etmiyor." ifadesini kullandı.

Al Sani, "Türkiye'nin Katar'a desteği her daim sürmüştür, bu desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Savaş derhal durdurulmalı. Bundan (Savaştan) kimin fayda sağladığı, bölgeyi çatışmaya kimin sürüklediği herkesçe biliniyor." şeklinde konuştu.