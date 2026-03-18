Şebeke 8,7 milyar lira haksız kazanç elde etti ve bunun 1,2 milyar lirasını 8 paravan şirket üzerinden akladı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen siber polisler, Türkiye tarihinin en büyük illegal finans ağlarından birini deşifre etti. Gelen ihbarlar üzerine başlatılan titiz takip sonucu yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını işleyen dev bir şebeke gün yüzüne çıkarıldı.

Operasyonda 52 şüpheliden 32'si tutuklandı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

ŞİRKETLER ÜZERİNDEN MİLYARLIK DENETİM

Şüphelilerin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yaklaşık 8,7 milyar lira gelir elde ettiği, bu paranın 1,2 milyar liralık işlem hacmini kurdukları 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştirdikleri tespit edildi. Dosya kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın tespit ve inceleme raporlarının ardından operasyon için düğmeye basıldı.