Eskişehir merkezli 16 ilde 8,7 milyarlık bahis operasyonu: 32 şüpheli tutuklandı!

Eskişehir merkezli 16 ilde düzenlenen dev operasyonda, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçundan gözaltına alınan 52 şüpheliden 32’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 16 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesi çökertildi.
  • Şebeke 8,7 milyar lira haksız kazanç elde etti ve bunun 1,2 milyar lirasını 8 paravan şirket üzerinden akladı.
  • 13 Mart'ta Eskişehir, İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana dahil 16 ilde eş zamanlı operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.
  • Adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 32'si tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • 11 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen siber polisler, Türkiye tarihinin en büyük illegal finans ağlarından birini deşifre etti. Gelen ihbarlar üzerine başlatılan titiz takip sonucu yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını işleyen dev bir şebeke gün yüzüne çıkarıldı.

Operasyonda 52 şüpheliden 32'si tutuklandı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

ŞİRKETLER ÜZERİNDEN MİLYARLIK DENETİM

Şüphelilerin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yaklaşık 8,7 milyar lira gelir elde ettiği, bu paranın 1,2 milyar liralık işlem hacmini kurdukları 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştirdikleri tespit edildi. Dosya kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın tespit ve inceleme raporlarının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

16 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Başsavcılık talimatıyla 16 ilde 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir'in yanı sıra Adana, İstanbul, Hatay, İzmir, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Şırnak, Tekirdağ, Yalova, Batman, Antalya ve Adıyaman'da 13 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 'Yasa dışı bahis oynatma', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma've 'Suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması' suçlarından 52 şüpheli gözaltına alındı.

  • 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • 52 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
  • Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu ve banka kartına el konuldu.

32 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 32'si "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Kara para aklama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken,firari olan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Günün Manşetleri

