Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen siber polisler, Türkiye tarihinin en büyük illegal finans ağlarından birini deşifre etti. Gelen ihbarlar üzerine başlatılan titiz takip sonucu yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını işleyen dev bir şebeke gün yüzüne çıkarıldı.
ŞİRKETLER ÜZERİNDEN MİLYARLIK DENETİM
Şüphelilerin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yaklaşık 8,7 milyar lira gelir elde ettiği, bu paranın 1,2 milyar liralık işlem hacmini kurdukları 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştirdikleri tespit edildi. Dosya kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın tespit ve inceleme raporlarının ardından operasyon için düğmeye basıldı.
16 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Başsavcılık talimatıyla 16 ilde 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir'in yanı sıra Adana, İstanbul, Hatay, İzmir, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Şırnak, Tekirdağ, Yalova, Batman, Antalya ve Adıyaman'da 13 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 'Yasa dışı bahis oynatma', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma've 'Suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması' suçlarından 52 şüpheli gözaltına alındı.
32 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 32'si "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Kara para aklama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken,firari olan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.