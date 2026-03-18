Bakanlıktan kırmızı alarm: Bayram alışverişinde fiyat oyunlarına karşı sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı ekipleri, bayram öncesi artan tüketim talebini dikkate alarak marketlerde etiket-kasa fiyatı uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışı denetimlerini yoğunlaştırdı. Ramazan Bayramı öncesinde temel gıda ürünleri ile tatlı ve şekerleme reyonlarında haksız fiyat artışı ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Bakanlıktan kırmızı alarm: Bayram alışverişinde fiyat oyunlarına karşı sıkı denetim
  • Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Yenimahalle ilçesindeki bir markette fiyat denetimi gerçekleştirdi.
  • Denetimlerde bayram döneminde tüketimi artan tatlı, çikolata ve şekerleme ürünlerinin fiyat etiketleri kontrol edildi.
  • Ekipler, etiket ve kasa fiyatı uyumsuzluğu ile haksız fiyat artışı iddialarına karşı ürünlerin alış ve satış tutarlarını inceledi.
  • Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, bayram öncesinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra tatlı ve şekerleme reyonlarındaki denetimlerin yoğunlaştığını açıkladı.

Ramazan ayı boyunca temel gıda ürünlerine yönelik fiyat denetimlerini sürdüren Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi Yenimahalle ilçesindeki bir markette incelemelerde bulundu.

Denetimlerde, bayram döneminde tüketimi artan tatlı, çikolata ve şekerleme ürünlerinin fiyat etiketleri kontrol edildi.

Ekipler, etiket ve kasa fiyatı uyumsuzluğu ile haksız fiyat artışı iddialarına karşı ürünlerin alış ve satış tutarlarını mercek altına aldı.

Ramazan ayında temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bayram öncesi Mamak ilçesinde bir markette temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin etiketlerini kontrol etti. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

DENETİMLERLE TAM TEYAKKUZ

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, bayram öncesinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra tatlı ve şekerleme reyonlarındaki denetimlerin yoğunlaştığını belirtti.

Tüketicinin korunması adına sahada olduklarını vurgulayan Tan, şunları kaydetti:

"Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasada haksız fiyat artışına mahal vermemek adına, başta yerel ve ulusal marketler olmak üzere kafeterya, restoran ve fırınlarda haksız fiyat artışı ve etiket mevzuatı kapsamında yoğun ve yaygın denetimlerimize devam ediyoruz."

