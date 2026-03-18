Ramazan ayı boyunca temel gıda ürünlerine yönelik fiyat denetimlerini sürdüren Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi Yenimahalle ilçesindeki bir markette incelemelerde bulundu.
Denetimlerde, bayram döneminde tüketimi artan tatlı, çikolata ve şekerleme ürünlerinin fiyat etiketleri kontrol edildi.
Ekipler, etiket ve kasa fiyatı uyumsuzluğu ile haksız fiyat artışı iddialarına karşı ürünlerin alış ve satış tutarlarını mercek altına aldı.
DENETİMLERLE TAM TEYAKKUZ
Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, bayram öncesinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra tatlı ve şekerleme reyonlarındaki denetimlerin yoğunlaştığını belirtti.
Tüketicinin korunması adına sahada olduklarını vurgulayan Tan, şunları kaydetti:
"Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasada haksız fiyat artışına mahal vermemek adına, başta yerel ve ulusal marketler olmak üzere kafeterya, restoran ve fırınlarda haksız fiyat artışı ve etiket mevzuatı kapsamında yoğun ve yaygın denetimlerimize devam ediyoruz."