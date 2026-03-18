Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Yenimahalle ilçesindeki bir markette fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde bayram döneminde tüketimi artan tatlı, çikolata ve şekerleme ürünlerinin fiyat etiketleri kontrol edildi.

Ekipler, etiket ve kasa fiyatı uyumsuzluğu ile haksız fiyat artışı iddialarına karşı ürünlerin alış ve satış tutarlarını inceledi.