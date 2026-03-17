İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'de kriz tırmanıyor. Aylardır evine ekmek götüremeyen, kirasını ödeyemeyen yüzlerce işçi, belediye yönetiminin"hiçbir şey olmamış gibi" düzenlemek istediği bayramlaşma törenine kazan kaldırdı.
Pankartlarla şantiyeyi dolduran işçilerin kararlı duruşu karşısında Belediye Başkanı ve bürokratları töreni iptal ederek alandan ayrılmak zorunda kaldı.
"BOŞ CEBİMİZLE ALAY EDİYOR"
DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, belediye yönetiminin sergilediği tutum"onur kırıcı" olarak nitelendirildi. İşçiler, 8 aydır biriken haklarını alamadıklarını vurgulayarak, "Boş cebimizle, ödenmeyen kiralarımızla ve biriken borçlarımızla alay edercesine planlanan bu tören, işçi sınıfının onuruyla oynama girişimidir" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.
PROGRAM İPTAL EDİLDİ
Sabahın erken saatlerinde ana şantiyede toplanan sendika temsilcileri ve işçiler, Başkan Yıldız İşçimenler Ünsal'ı protesto etmek için bekleyişe geçti. Ancak sendikanın kararlı duruşunu haber alan belediye yönetimi, işçilerin karşısına çıkmak yerine bayramlaşma programını apar topar iptal etti. İşçiler, "Bayramlaşma törenlerinden kaçarak süreci yönetemezsiniz, hakkımızı verin"çağrısında bulundu.