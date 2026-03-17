CHP'li Karşıyaka Belediyesi işçilerinden bayramlaşmaya maaş protestosu

CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, 8 aydır maaş ve toplu sözleşme farkları ödenmeyen işçilerle bayramlaşmak istedi. Bayramda çocuğuna harçlık veremeyecek olan işçiler ise Ünsal'ı protesto etti. Tepkiler üzerine bayramlaşma iptal edildi.

CHP'li Karşıyaka Belediyesi işçilerinden bayramlaşmaya maaş protestosu
  • İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'de 8 aydır maaş alamayan yüzlerce işçi, belediyenin düzenlediği bayramlaşma törenini protesto etti.
  • İşçiler pankartlarla şantiyeyi doldurarak tepki gösterince Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal ve bürokratlar töreni iptal ederek alandan ayrıldı.
  • DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube yöneticileri, belediye yönetiminin tutumunu 'onur kırıcı' olarak nitelendirdi.
  • İşçiler kirasını ödeyememe ve borçlanma sorunları yaşadıklarını belirterek haklarının ödenmesini talep etti.
  • Sendika temsilcileri ve işçiler sabah saatlerinde ana şantiyede toplanarak başkanı protesto etmek için bekleyişe geçti.

İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'de kriz tırmanıyor. Aylardır evine ekmek götüremeyen, kirasını ödeyemeyen yüzlerce işçi, belediye yönetiminin"hiçbir şey olmamış gibi" düzenlemek istediği bayramlaşma törenine kazan kaldırdı.

Pankartlarla şantiyeyi dolduran işçilerin kararlı duruşu karşısında Belediye Başkanı ve bürokratları töreni iptal ederek alandan ayrılmak zorunda kaldı.

İşçilerin protestoları. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

"BOŞ CEBİMİZLE ALAY EDİYOR"

DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, belediye yönetiminin sergilediği tutum"onur kırıcı" olarak nitelendirildi. İşçiler, 8 aydır biriken haklarını alamadıklarını vurgulayarak, "Boş cebimizle, ödenmeyen kiralarımızla ve biriken borçlarımızla alay edercesine planlanan bu tören, işçi sınıfının onuruyla oynama girişimidir" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

CHP'li Karşıyaka Belediyesi işçilerinden bayramlaşmaya maaş protestosu-3

PROGRAM İPTAL EDİLDİ

Sabahın erken saatlerinde ana şantiyede toplanan sendika temsilcileri ve işçiler, Başkan Yıldız İşçimenler Ünsal'ı protesto etmek için bekleyişe geçti. Ancak sendikanın kararlı duruşunu haber alan belediye yönetimi, işçilerin karşısına çıkmak yerine bayramlaşma programını apar topar iptal etti. İşçiler, "Bayramlaşma törenlerinden kaçarak süreci yönetemezsiniz, hakkımızı verin"çağrısında bulundu.

