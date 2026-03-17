İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'de 8 aydır maaş alamayan yüzlerce işçi, belediyenin düzenlediği bayramlaşma törenini protesto etti.

İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'de kriz tırmanıyor. Aylardır evine ekmek götüremeyen, kirasını ödeyemeyen yüzlerce işçi, belediye yönetiminin"hiçbir şey olmamış gibi" düzenlemek istediği bayramlaşma törenine kazan kaldırdı. Pankartlarla şantiyeyi dolduran işçilerin kararlı duruşu karşısında Belediye Başkanı ve bürokratları töreni iptal ederek alandan ayrılmak zorunda kaldı.

İşçilerin protestoları. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.) "BOŞ CEBİMİZLE ALAY EDİYOR" DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, belediye yönetiminin sergilediği tutum"onur kırıcı" olarak nitelendirildi. İşçiler, 8 aydır biriken haklarını alamadıklarını vurgulayarak, "Boş cebimizle, ödenmeyen kiralarımızla ve biriken borçlarımızla alay edercesine planlanan bu tören, işçi sınıfının onuruyla oynama girişimidir" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.