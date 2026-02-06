Bebek Otel'deki fuhuş ağı deşifre oldu: 'Fatoş Mama' gözaltında
Bebek Otel soruşturmasında, otele gelen iş insanları ve ünlü isimlerin kamera sistemleriyle yakın takibe alındığı iddiaları dosyaya girerken, otel müdürünün savcılıktaki ifadesi ve ortaya çıkan yeni bulgular doğrultusunda, genç kadınları ayarladığı öne sürülen “Fatoş Mama” lakaplı Fatma Yılmaz fuhuşa teşvik ve aracılık suçlamasıyla Organize Şube ekiplerince gözaltına alındı.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul'daki Bebek Otel'de yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, "Fatoş Mama" lakaplı Fatma Yılmaz gözaltına alındı.
- Gözaltı kararı, otel müdürü Arif Altunbulak'ın, Fatma Yılmaz'ın otel sahibi Muzaffer Yıldırım'a para karşılığı kadın temin ettiğini iddia ettiği ifadesi üzerine verildi.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yılmaz'ı "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçlamasıyla yakaladı.
- Şüpheli Fatma Yılmaz'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'de düzenlendiği iddia edilen "VIP uyuşturucu partileri"ne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
OTEL MÜDÜRÜNÜN İFADESİ DOSYAYA GİRDİ
Soruşturma dosyasına giren ifadesinde otelde yaşananlara ilişkin ayrıntılar paylaşan otel müdürü Arif Altunbulak'ın beyanlarının ardından, "Fatoş Mama" lakabıyla bilinen Fatma Yılmaz gözaltına alındı.
"KIZLARI TANIŞTIRMA KARŞILIĞINDA ÖDEME ALIRDI"
Altunbulak, savcılıktaki ifadesinde, "Muzaffer Yıldırım otelde sıklıkla genç kadınlarla görüşüp, kendilerine çeşitli kariyer vaatleri vererek arkadaşlık kurmaya çalışırdı. Kadınları da Beykoz'dan ismini Fatoş olarak bildiğim kişi ayarlardı. Bu kişi kızları getirir, tanıştırır, bunun karşılığında Muzaffer'den ödeme alırdı."ifadelerini kullandı.
ORGANİZE ŞUBE HAREKETE GEÇTİ
Söz konusu ifadenin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatma Yılmaz'ı "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçlamasıyla yakalayarak gözaltına aldı.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise genişletilerek devam ettiği öğrenildi.