Bebek Otel'deki fuhuş ağı deşifre oldu: 'Fatoş Mama' gözaltında

Gözaltı kararı, otel müdürü Arif Altunbulak'ın, Fatma Yılmaz'ın otel sahibi Muzaffer Yıldırım'a para karşılığı kadın temin ettiğini iddia ettiği ifadesi üzerine verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'de düzenlendiği iddia edilen "VIP uyuşturucu partileri"ne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

"KIZLARI TANIŞTIRMA KARŞILIĞINDA ÖDEME ALIRDI"

Altunbulak, savcılıktaki ifadesinde, "Muzaffer Yıldırım otelde sıklıkla genç kadınlarla görüşüp, kendilerine çeşitli kariyer vaatleri vererek arkadaşlık kurmaya çalışırdı. Kadınları da Beykoz'dan ismini Fatoş olarak bildiğim kişi ayarlardı. Bu kişi kızları getirir, tanıştırır, bunun karşılığında Muzaffer'den ödeme alırdı."ifadelerini kullandı.