79 İlde eş zamanlı baskın: Tütün kaçakçılığında 100 milyonluk kayıp engellendi

79 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 100 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.

  • İçişleri Bakanlığı koordinesinde 79 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yasa dışı sigara üretimine yönelik 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
  • Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesindeki operasyonlarda 42 yasa dışı sigara imalathanesi deşifre edildi.
  • Yasa dışı tütün mamulleri, makaron ve elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu çok sayıda adrese baskın düzenlendi.
  • Operasyonlarla yaklaşık 100 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği açıklandı.
  • Yetkililer tütün ve alkol kaçakçılığının yanı sıra elektronik eşya, tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyonların da sürdüğünü belirtti.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 79 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

79 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. (Haberin fotoğrafı sosyal medyaya aittir.)

42 KAÇAK İMALATHANE DEŞİFRE EDİLDİ

Operasyonlar kapsamında, yasa dışı sigara üretimi yapılan 42 imalathane deşifre edildi. Ekipler, yasa dışı tütün mamulleri, makaron ve elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu çok sayıda adrese baskın düzenledi.

100 MİLYON TL'LİK VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Yapılan çalışmalarla yaklaşık 100 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği belirtildi.

Yetkililer, tütün ve alkol kaçakçılığının yanı sıra elektronik eşya, tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyonların da aralıksız sürdüğünü vurguladı.

