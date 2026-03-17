İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 79 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
42 KAÇAK İMALATHANE DEŞİFRE EDİLDİ
Operasyonlar kapsamında, yasa dışı sigara üretimi yapılan 42 imalathane deşifre edildi. Ekipler, yasa dışı tütün mamulleri, makaron ve elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu çok sayıda adrese baskın düzenledi.
100 MİLYON TL'LİK VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ
Yapılan çalışmalarla yaklaşık 100 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği belirtildi.
Yetkililer, tütün ve alkol kaçakçılığının yanı sıra elektronik eşya, tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyonların da aralıksız sürdüğünü vurguladı.