Yetkililer tütün ve alkol kaçakçılığının yanı sıra elektronik eşya, tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyonların da sürdüğünü belirtti.

Yasa dışı tütün mamulleri, makaron ve elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu çok sayıda adrese baskın düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 79 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



79 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

42 KAÇAK İMALATHANE DEŞİFRE EDİLDİ



Operasyonlar kapsamında, yasa dışı sigara üretimi yapılan 42 imalathane deşifre edildi. Ekipler, yasa dışı tütün mamulleri, makaron ve elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu çok sayıda adrese baskın düzenledi.