Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in Kıbrıs'ta inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu bildirdi.

Orta Doğu'daki ABD-İsrail-İran savaşı devam ederken Türkiye, KKTC'nin güvenliği için önlemlerini artırıyor.

"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlu 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Mehmetçiklerle iftarda bir araya gelen Orgeneral Metin Tokel ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman'ı makamında ziyaret etti."

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Orgeneral Tokel'i kabul etti

6 ADET F-16 KIBRIS'TA



MSB, 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerini 8 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırmıştı.





