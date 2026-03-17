CANLI YAYIN
Geri

Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır listede!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır’ın da bulunduğu 4 milletvekiline ait "dokunulmazlık" dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen tezkereler Karma Komisyon'a havale edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır listede!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "dokunulmazlık" dosyalarıyla gündemden düşmüyor... Son olarak 9 Mart'ta hakkında hazırlanan dosya Meclis'e iletilirken bugün yeni bir dosya daha TBMM'ye iletildi.

ÖZEL VE 3 İSİM LİSTEDE
TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu 4 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Özgür Özel (Fotoğraflar TAKVİM Fotoğraf Arşivi'ne aittir)

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen isimler şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır

Ali Mahir Başarır

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

Umut Akdoğan

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu

Yüksel Selçuk Türkoğlu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler