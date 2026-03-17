CHP Genel Başkanı Özgür Özel "dokunulmazlık" dosyalarıyla gündemden düşmüyor... Son olarak 9 Mart'ta hakkında hazırlanan dosya Meclis'e iletilirken bugün yeni bir dosya daha TBMM'ye iletildi.
ÖZEL VE 3 İSİM LİSTEDE
TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu 4 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen isimler şu şekilde:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu