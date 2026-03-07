Milli Savunma Bakanlığı, 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırıldığını bildirdi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da artan gerilim, Doğu Akdeniz'de de güvenlik hareketliliğini beraberinde getirdi. Bölgedeki gelişmelerin ardından Ankara harekete geçti.
Geçtiğimiz hafta çarşamba günü, bölgesel gerilimin tırmanmasıyla bağlantılı son İran saldırılarının ardından Yunanistan'a ait F-16V savaş uçakları Kıbrıs Rum kesimindeki Baf Havalimanı'na iniş yapmıştı.
MSB DUYURDU
MSB 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırıldığını bildirdi.
6 ADET F-16 VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ KKTC'DE
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır.
Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."
Son günlerde Yunanistan'ın bölgeye F-16 savaş uçakları ile iki savaş gemisi göndermesi, Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten gelişmeler arasında yer aldı. Ankara'nın F-16 sevkiyatı ise KKTC'nin güvenliğini güçlendirmeye yönelik bir adım olarak öne çıktı.
DOĞU AKDENİZ'DE ASKERİ HAREKETLİLİK
Türkiye'nin bu hamlesi, aynı zamanda geçmişteki benzer bir askeri konuşlandırmayı da hatırlattı. 1998 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 6 F-16 savaş uçağı KKTC'deki Geçitkale Hava Üssü'ne konuşlandırıldı. Bu adım, Doğu Akdeniz'deki dengeler açısından önemli bir mesaj olarak yorumlandı.
1998'DE DE BENZER ADIM ATILMIŞTI
Uzmanlar, bugün atılan adımın da benzer şekilde bölgedeki askeri denge ve caydırıcılık açısından güçlü bir sinyal niteliği taşıdığına dikkat çekti. Doğu Akdeniz'de artan askeri hareketlilik, bölgedeki güç dengelerinde yeni bir sürecin başladığına işaret etti.
Öte yandan Alman Deniz Kuvvetleri'ne ait FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyninin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentindeki limana ulaştığı bildirildi.
Rum basınında yer alan haberlere göre, Alman Deniz Kuvvetleri'ne bağlı FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyni Limasol'a ulaşarak limana demirledi.
GKRY'de bulunan İngiltere'ye ait egemen üs Akrotiri'ye (Ağrotur) pazartesi günü insansız hava aracı (İHA) çarpması sonucu Rum lider Nikos Hristodulidis, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden yardım istemişti.
Hristodulidis'in çağrıları sonucunda, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye deniz gücü göndereceklerini açıklamışlardı.