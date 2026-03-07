Türk F-16 uçakları.

Son günlerde Yunanistan'ın bölgeye F-16 savaş uçakları ile iki savaş gemisi göndermesi, Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten gelişmeler arasında yer aldı. Ankara'nın F-16 sevkiyatı ise KKTC'nin güvenliğini güçlendirmeye yönelik bir adım olarak öne çıktı.



DOĞU AKDENİZ'DE ASKERİ HAREKETLİLİK

Türkiye'nin bu hamlesi, aynı zamanda geçmişteki benzer bir askeri konuşlandırmayı da hatırlattı. 1998 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 6 F-16 savaş uçağı KKTC'deki Geçitkale Hava Üssü'ne konuşlandırıldı. Bu adım, Doğu Akdeniz'deki dengeler açısından önemli bir mesaj olarak yorumlandı.