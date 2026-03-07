CANLI YAYIN
Geri

MSB açıkladı: 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri KKTC'de

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilimin ardından Doğu Akdeniz’de güvenlik hareketliliği arttı. Yunanistan’ın F-16V uçaklarını Kıbrıs Rum kesimine konuşlandırmasının ardından Ankara harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı, 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırıldığını bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MSB açıkladı: 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri KKTC'de
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Türkiye, Orta Doğu'daki gerilimin ardından 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırdı.
  • Yunanistan, geçtiğimiz hafta F-16V savaş uçaklarını Kıbrıs Rum kesimindeki Baf Havalimanı'na indirmiş ve bölgeye iki savaş gemisi göndermişti.
  • Milli Savunma Bakanlığı, gelişmelere göre ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edileceğini bildirdi.
  • Alman Deniz Kuvvetleri'ne ait FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyninin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentindeki limana ulaştığı bildirildi.
  • İngiltere, Yunanistan, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda, Akrotiri üssüne İHA çarpması sonrası Doğu Akdeniz ile GKRY'ye deniz gücü göndereceklerini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırıldığını bildirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da artan gerilim, Doğu Akdeniz'de de güvenlik hareketliliğini beraberinde getirdi. Bölgedeki gelişmelerin ardından Ankara harekete geçti.

Kıbrıs (Görseller AA, Reuters ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü, bölgesel gerilimin tırmanmasıyla bağlantılı son İran saldırılarının ardından Yunanistan'a ait F-16V savaş uçakları Kıbrıs Rum kesimindeki Baf Havalimanı'na iniş yapmıştı.

F-16 savaş uçağı

MSB DUYURDU

MSB 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırıldığını bildirdi.

Türkiye KKTC’ye F-16 gönderiyor


6 ADET F-16 VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ KKTC'DE

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır.

MSB açıklaması

Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."

Türk F-16 uçakları.

Son günlerde Yunanistan'ın bölgeye F-16 savaş uçakları ile iki savaş gemisi göndermesi, Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten gelişmeler arasında yer aldı. Ankara'nın F-16 sevkiyatı ise KKTC'nin güvenliğini güçlendirmeye yönelik bir adım olarak öne çıktı.

DOĞU AKDENİZ'DE ASKERİ HAREKETLİLİK

Türkiye'nin bu hamlesi, aynı zamanda geçmişteki benzer bir askeri konuşlandırmayı da hatırlattı. 1998 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 6 F-16 savaş uçağı KKTC'deki Geçitkale Hava Üssü'ne konuşlandırıldı. Bu adım, Doğu Akdeniz'deki dengeler açısından önemli bir mesaj olarak yorumlandı.

F-16 uçakları

1998'DE DE BENZER ADIM ATILMIŞTI

Uzmanlar, bugün atılan adımın da benzer şekilde bölgedeki askeri denge ve caydırıcılık açısından güçlü bir sinyal niteliği taşıdığına dikkat çekti. Doğu Akdeniz'de artan askeri hareketlilik, bölgedeki güç dengelerinde yeni bir sürecin başladığına işaret etti.

Alman fırkateyni FGS Nordrhein-Westfalen

Öte yandan Alman Deniz Kuvvetleri'ne ait FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyninin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentindeki limana ulaştığı bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Alman Deniz Kuvvetleri'ne bağlı FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyni Limasol'a ulaşarak limana demirledi.

GKRY'de bulunan İngiltere'ye ait egemen üs Akrotiri'ye (Ağrotur) pazartesi günü insansız hava aracı (İHA) çarpması sonucu Rum lider Nikos Hristodulidis, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden yardım istemişti.

Hristodulidis'in çağrıları sonucunda, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye deniz gücü göndereceklerini açıklamışlardı.

MSB kaynakları açıkladı: KKTC’nin güvenliği için F-16 seçeneği masada

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler