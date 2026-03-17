İade süreçleri Cumhuriyet başsavcılıklarının başvurusuyla başlıyor ve Interpol üzerinden kırmızı bülten yayımlanarak devam ediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ve İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının koordinasyonunda sürdürülen kırmızı bülten uygulamasına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakan Gürlek, 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de çeşitli suçlara karışan 76kişinin iadesinin sağlandığını açıkladı.

Kırmızı bülten operasyonları Arjantin'den Kolombiya'ya, Birleşik Krallık'tan İtalya'ya uzanan geniş coğrafyada uygulandı. Bakan Gürlek, iadelerin Gürcistan, Almanya, Karadağ, Irak, Yunanistan ve diğer 13 ülkeden gerçekleştirildiğini bildirdi.

EN FAZLA SUÇLU KOMŞU GÜRCİSTAN'DAN GELDİ

İadelerin dağılımına ilişkin bilgi veren Bakan Gürlek, "Bu iadelerin 35'i Gürcistan'dan, 19'u Almanya'dan, 5'i Karadağ'dan, 2'si Irak'tan ve 2'si Yunanistan'dan gerçekleştirilmiştir. Arjantin, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Ermenistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Kuzey Makedonya, Slovenya, Birleşik Krallık ve İtalya'dan ise birer suçlu iadesi gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

SUÇLULARLA ULUSLARARASI MÜCADELE

Sürecin Türkiye'nin kurumsal kapasitesini yansıttığını vurgulayan Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü ve İçişleri Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda sürdürülen bu süreç, Türkiye'nin kurumsal kapasitesini ve kararlılığını açık şekilde ortaya koymaktadır. Suçla mücadele kapsamında yürütülen uluslararası iş birliği dolayısıyla adı geçen ülkelerin yetkililerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte yakın koordinasyon içerisinde çalışan İçişleri Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza da katkıları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, suçla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeydeki iş birliğimizi güçlendirerek kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

KIRMIZI BÜLTEN SÜRECİ NASIL İŞLİYOR

Uluslararası sözleşmeler gereği iade süreçlerinde merkezî makam olarak görev yapan Adalet Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü aracılığıyla işlemleri yönetiyor. Süreç, güvenlik birimlerinin Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurusuyla başlıyor. Başsavcılıklarca hazırlanan dosyalar, Adalet Bakanlığına iletiliyor ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla Interpol nezdinde kırmızı bülten yayımlanması sağlanıyor.

Şahısların yakalanmasının ardından hazırlanan iade talepnameleri, Adalet Bakanlığının hukuki incelemesinden geçtikten sonra Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla diplomatik kanallardan ilgili ülkeye ulaştırılıyor. İçişleri Bakanlığı ise Interpol üzerinden yürütülen işlemlerle aranan şahısların yakalanması ve Türkiye'ye getirilmesi sürecini koordine ediyor.