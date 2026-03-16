Hava platformlarındaki yerlileşme, SİPER, HİSAR-O+, HİSAR-A+, KORKUT ve SUNGUR sistemleriyle oluşturulan Çelik Kubbe projesinin parçası olarak konumlanıyor.

Türkiye, savunma sanayisinde attığı dev adımlarla göklerdeki bağımsızlığını tescilliyor. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yıllardır süregelen dış kaynaklı eğitim ve platform bağımlılığı, yerli mühendisliğin zaferiyle sona eriyor. Artık Türk pilotları, temel uçuş eğitiminden jet tekamül sürecine kadar her aşamada Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği milli kokpitlerde yetişecek.

Böylelikle Türkiye kendi pilotunu, kendi uçağıyla, kendi topraklarında yetiştirme iradesini sahaya yansıtacak.

Geçmişte KT-1T, Northrop T-38 Talon ve F-16 gibi platformlara dayalı eğitim modeli izleyen Hava Kuvvetleri, artık tamamen yerli ekosisteme geçiş yapıyor. Temel uçuş eğitiminde HÜRKUŞ , jet eğitiminde ise HÜRJET platformları devreye girerek eğitim zincirinin halkalarını millileştiriyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ Merkez Yerleşkesi’ndeki programda Hürjet uçağı ile aynı karede

SİMÜLATÖRLERLE GERÇEĞE YAKIN EĞİTİM

Eğitim sisteminin dijital omurgasını HAVELSAN tarafından geliştirilen yüksek sadakatli simülatörler oluşturuyor. Pilot adayları, gerçek uçuşa çıkmadan önce uçağın bütün karakteristiklerini, acil durum prosedürlerini ve karmaşık muharebe senaryolarını bu yerli simülatörlerde deneyimleyebiliyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile koordineli yürütülen bu çalışmalar, eğitimlerin hem maliyet etkin hem de en üst düzeyde güvenlik standartlarında gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Yerli yazılım ve donanımla desteklenen bu sistemler, pilotlarımızı her türlü hava koşuluna ve muharebe ortamına hazırlayarak göklerdeki üstünlüğümüzü garanti altına alıyor.