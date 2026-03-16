Türkiye, savunma sanayisinde attığı dev adımlarla göklerdeki bağımsızlığını tescilliyor. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yıllardır süregelen dış kaynaklı eğitim ve platform bağımlılığı, yerli mühendisliğin zaferiyle sona eriyor. Artık Türk pilotları, temel uçuş eğitiminden jet tekamül sürecine kadar her aşamada Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği milli kokpitlerde yetişecek.
EĞİTİM ZİNCİRİNDE MİLLİ İMZA
Geçmişte KT-1T, Northrop T-38 Talon ve F-16 gibi platformlara dayalı eğitim modeli izleyen Hava Kuvvetleri, artık tamamen yerli ekosisteme geçiş yapıyor. Temel uçuş eğitiminde HÜRKUŞ, jet eğitiminde ise HÜRJET platformları devreye girerek eğitim zincirinin halkalarını millileştiriyor.
Türk havacılığının mühendislik gücünü temsil eden yerli uçaklar, TSK'nın pilot adaylarını 5. nesil savaş uçağımız KAAN'ın kokpitine hazırlayacak.
Böylelikle Türkiye kendi pilotunu, kendi uçağıyla, kendi topraklarında yetiştirme iradesini sahaya yansıtacak.
SİMÜLATÖRLERLE GERÇEĞE YAKIN EĞİTİM
Eğitim sisteminin dijital omurgasını HAVELSAN tarafından geliştirilen yüksek sadakatli simülatörler oluşturuyor. Pilot adayları, gerçek uçuşa çıkmadan önce uçağın bütün karakteristiklerini, acil durum prosedürlerini ve karmaşık muharebe senaryolarını bu yerli simülatörlerde deneyimleyebiliyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile koordineli yürütülen bu çalışmalar, eğitimlerin hem maliyet etkin hem de en üst düzeyde güvenlik standartlarında gerçekleştirilmesini sağlıyor.
Yerli yazılım ve donanımla desteklenen bu sistemler, pilotlarımızı her türlü hava koşuluna ve muharebe ortamına hazırlayarak göklerdeki üstünlüğümüzü garanti altına alıyor.
ÇELİK KUBBEYE MİLLİ KALKAN
Hava platformlarındaki bu yerlileşme hamlesi, Türkiye'nin hava savunma vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. SİPER, HİSAR-O+, HİSAR-A+, KORKUTveSUNGUR gibi sistemlerle örülen Çelik Kubbe projesi, hava sahamızı her türlü tehdide karşı korurken, milli hava araçlarımız da bu savunma ağının faal unsuru olarak vazife yapacak.