Tescilli soykırımcı! Katil İsrail ordusu Filistinli aileyi nasıl yok ettiğini itiraf etti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Tamun köyünde bir araca açtığı ateş sonucu Filistinli anne, baba ve 5 ile 7 yaşlarındaki 2 çocuğunu katlettiğini itiraf etti. Olay, gece saatlerinde düzenlenen bir baskın sırasında meydana geldi. İsrail polisi, aracın güçlerine hızlı bir şekilde yaklaştığını iddia ederek ateş açıldığını ve 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kurşun izleriyle kaplı araç, İsrail ordusuna ait zırhlı araçlarla olay yerinden götürüldü.

  • İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tamun köyü civarında bir araca ateş açarak Filistinli anne, baba ve 5 ile 7 yaşlarındaki 2 çocuğu öldürdüğünü itiraf etti.
  • İsrail güçleri terör faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen Filistinlileri gözaltına almak için Tamun köyüne gece baskın düzenledi.
  • İsrail polisi aracın güçlerine doğru hızlıca geldiğini iddia ederek ateş açtıklarını açıkladı.
  • Saldırıda ailede bulunan 4 çocuktan 2'si hayatta kaldı.
  • Kurşun izleriyle kaplı araç İsrail ordusuna ait zırhlı araçlarla olay yerinden götürüldü.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir aracı kurşun yağmuruna tutarak Filistinli anne, baba ve 5 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuğunu katlettiğini itiraf etti.

İsrail polisi, Batı Şeria'nın Tamun köyü civarında bir araca ateş açılması sonucu Filistinli anne ve baba ile 2 çocuğunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.


İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir aracı kurşun yağmuruna tutarak Filistinli anne, baba ve 5 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuğunu katlettiğini itiraf etti.

İSRAİL'DEN KATLİAM İTİRAFI

İsrail askeri ve polislerinin "terör faaliyetlerinde" bulunduğu iddia edilen bazı Filistinlileri gözaltına almak için Tamun köyüne gece saatlerinde baskın düzenlediği belirtildi.

4 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Filistinli anne baba ve 4 çocuğunun içinde bulunduğu aracın "İsrail güçlerine doğru hızlıca geldiği" iddia edilen açıklamada, İsrail güçlerinin araca ateş açtığı ve 4 Filistinliyi katlettikleri itiraf edildi.

ANNE BABA VE 2 ÇOCUK KATLEDİLDİ

Saldırının "ilgili makamlar tarafından incelendiği" aktarıldı.

İsrail güçleri gece, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı Tamun beldesinde Filistinli bir ailenin aracına düzenlediği saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirmiş, iki kardeş de sağ kurtulmuştu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada, kurşun izleriyle kaplı ağır hasarlı aracın İsrail ordusuna ait zırhlı araçlarla çekilerek olay yerinden götürüldüğü görüntüler paylaşıldı.

