UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise Victor Osimhen için hazırlanan koreografi oldu.



SAHADA ETKİLİ PERFORMANS

Karşılaşma boyunca hücum hattında etkili bir performans sergileyen Osimhen, Liverpool savunmasına zor anlar yaşattı. Nijeryalı forvet mücadelede 6 şut çekti, 9.1 kilometre koştu ve 1 asist yaptı.

Performansıyla maçın öne çıkan isimlerinden biri olan Osimhen, hücum hattındaki hareketliliğiyle dikkat çekti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 10 GOLLÜK KATKI

Victor Osimhen bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın en etkili isimlerinden biri oldu. Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin organizasyonda attığı 17 golün 10'una doğrudan katkı sağladı.

Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 7 gol ve 3 asist üreterek gol krallığı yarışında üst sıralarda yer aldı.