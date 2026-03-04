CANLI YAYIN
Türk medyasına İsrail’den yeni müdahale: Gözaltına alınan 2 gazeteci serbest bırakıldı | Tepkiler peş peşe

Adem Metan ile Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, İsrail’de sahadaki gelişmeleri takip etmek üzere bulundukları sırada pasaport kontrolünde gözaltına alındı. Yaklaşık 6 saat boyunca ayrı ayrı noktalarda detaylı şekilde sorgulanan iki gazeteci daha sonra serbest bırakıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşananları “basın özgürlüğüne saldırı” olarak nitelendirdi.

  • Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, Mısır üzerinden İsrail’e geçişleri sırasında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
  • Resmi evrakları eksiksiz olan gazeteciler, yaklaşık 6 saat boyunca ayrı noktalarda bekletilerek geliş amaçları hakkında sorgulandı.
  • Saatler süren sorgulamanın ardından serbest bırakılan iki isim, Tel Aviv'e doğru yola çıktı.
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşanan olayı basın özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olarak nitelendirerek tepki gösterdi.
  • İsrail askerlerinin daha önce de Tel Aviv'de CNN TÜRK ekibine benzer bir müdahalede bulunduğu hatırlatıldı.

İsrail'de sahadaki gelişmeleri aktarmak üzere bulunan Adem Metan ile Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, İsrail güvenlik güçleri tarafından pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. İki gazetecinin saatler süren sorgunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

6 SAAT BOYUNCA AYRI NOKTALARDA BEKLETİLDİLER

Metan ve Ünal, Mısır üzerinden İsrail'e geçiş yaptıkları sırada tüm resmi evraklarının eksiksiz olmasına rağmen durduruldu. Yaklaşık 6 saat boyunca ayrı noktalarda bekletilen gazeteciler, İsrail'e geliş amaçlarına ilişkin detaylı şekilde sorgulandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Serbest bırakıldıklarını duyuran Metan ise yaptığı açıklamada, "Mısır üzerinden İsrail'e geçişte, tüm evraklarımız ve resmi onaylarımız eksiksiz olmasına rağmen pasaport kontrolde durdurulduk. 6 saat boyunca ayrı noktalarda, detaylı ve oldukça sorgulayıcı bir şekilde bekletildik. Hem ben hem de Ensonhaber genel yayın yönetmeni İlyas Efe Ünal'a neden geldiğimiz konusunda defalarca sorgulandık.

Şu an serbest bırakıldık ve Tel Aviv doğru yola çıkıyoruz. Süreci not düşmek istedim. Dışişleri Bakanı Sn. Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Sn. Burhanettin Duran'a teşekkür ediyoruz."dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: "BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRIDIR"
Olayın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getiren Çelik, gözaltı kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı: "Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından gözaltına alınması basın özgürlüğüne saldırıdır. Gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerekir. Süreci yakından takip ediyoruz. Gazetecilere dönük hukuksuzluğun sona ermesini bekliyoruz."

Tel Avivde Türk gazeteciler gözaltına alındı! Ankaradan peş peşe tepki

İLK DEĞİL: CNN TÜRK EKİBİ DE HEDEF OLMUŞTU

İsrail askerlerinin Türk gazetecilere yönelik müdahalesi ilk değil. Geçtiğimiz günlerde Tel Aviv'de CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman, yayın sırasında askerler tarafından engellenmiş ve gözaltına alınmıştı.

