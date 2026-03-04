İsrail askerlerinin daha önce de Tel Aviv'de CNN TÜRK ekibine benzer bir müdahalede bulunduğu hatırlatıldı.

İsrail'de sahadaki gelişmeleri aktarmak üzere bulunan Adem Metan ile Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, İsrail güvenlik güçleri tarafından pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. İki gazetecinin saatler süren sorgunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Metan ve Ünal, Mısır üzerinden İsrail'e geçiş yaptıkları sırada tüm resmi evraklarının eksiksiz olmasına rağmen durduruldu. Yaklaşık 6 saat boyunca ayrı noktalarda bekletilen gazeteciler, İsrail'e geliş amaçlarına ilişkin detaylı şekilde sorgulandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Serbest bırakıldıklarını duyuran Metan ise yaptığı açıklamada, "Mısır üzerinden İsrail'e geçişte, tüm evraklarımız ve resmi onaylarımız eksiksiz olmasına rağmen pasaport kontrolde durdurulduk. 6 saat boyunca ayrı noktalarda, detaylı ve oldukça sorgulayıcı bir şekilde bekletildik. Hem ben hem de Ensonhaber genel yayın yönetmeni İlyas Efe Ünal'a neden geldiğimiz konusunda defalarca sorgulandık.

Şu an serbest bırakıldık ve Tel Aviv doğru yola çıkıyoruz. Süreci not düşmek istedim. Dışişleri Bakanı Sn. Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Sn. Burhanettin Duran'a teşekkür ediyoruz."dedi.