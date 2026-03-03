CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizi: İşçiler belediye binası önünde toplandı

İşçiler ve sendika yönetimi, birikmiş tüm ücretlerin ödenmesi ve görev tanımı dışındaki zorunlu görevlendirmelerin durdurulması taleplerini sıraladı.

Şube Başkanı Ferit Akdoğan, maaşların bir aydır hiç ödenmediğini ve önceki süreçte parça parça ödemeler yapıldığını belirtti.

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'de çalışan 540 işçi, 7 aydır biriken maaş alacaklarının ödenmemesi ve randevu iptaline tepki göstererek belediye binası önünde eylem yaptı.

BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDILAR DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube öncülüğünde belediyenin ana hizmet binası önünde toplanan işçiler, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile yapılması planlanan görüşmenin iptal edilmesine tepki göstererek basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Halk Partili isimler tarafından yönetilen il ve ilçe belediyelerinde krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'de çalışan 540 işçi, 7 aydır biriken maaş alacaklarının ödenmemesi ve randevu iptaline tepki göstererek belediye binası önünde eylem gerçekleştirdi.

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'de çalışan 540 işçi, 7 aydır biriken maaş alacaklarının ödenmemesi ve randevu iptaline tepki göstererek belediye binası önünde eylem gerçekleştirdi. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

"PARÇA PARÇA ÖDEME BİZİ MAĞDUR EDİYOR"

Grup adına açıklamayı okuyan Şube Başkanı Ferit Akdoğan, maaşların bir aydır hiç yatmadığını, önceki süreçte ise haftalık 5-6 bin TL gibi parça parça ödemeler yapıldığını belirtti.

İşçilerin borç batağına sürüklendiğini ifade eden Akdoğan, "Bu süreçte evine haciz gelen, aile düzeni bozulan ve işi bırakmak zorunda kalan arkadaşlarımız oldu. Kent A.Ş. çalışanlarının kişi başı 350-400 bin TL'yi bulan alacakları varken, sadece tesis çalışanlarına 750 TL'lik market kartı dağıtıldı. Biz insanca bir yaşam istiyoruz" dedi.