CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizi: İşçiler belediye binası önünde toplandı
CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nde maaş krizi büyüyor. Kent A.Ş. çalışanları, 7 aydır ödenmeyen alacakları ve iptal edilen randevuya tepki olarak belediye binası önünde toplandı. İşçiler, parça parça yapılan ödemelerin mağduriyet yarattığını, teknik personelin görev tanımı dışı işlerde çalıştırılmak istendiğini belirterek, tüm alacakların eksiksiz ödenmesini istedi.
- Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'de çalışan 540 işçi, 7 aydır biriken maaş alacaklarının ödenmemesi ve randevu iptaline tepki göstererek belediye binası önünde eylem yaptı.
- DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube öncülüğünde toplanan işçiler, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile planlanan görüşmenin iptal edilmesine tepki gösterdi.
- Şube Başkanı Ferit Akdoğan, maaşların bir aydır hiç ödenmediğini ve önceki süreçte parça parça ödemeler yapıldığını belirtti.
- Akdoğan, işçilerin vasıfları dışında farklı birimlerde görevlendirildiğini ve dünkü meclis toplantısındaki protestonun ardından bugünkü randevunun iptal edilmesini eleştirdi.
- İşçiler ve sendika yönetimi, birikmiş tüm ücretlerin ödenmesi ve görev tanımı dışındaki zorunlu görevlendirmelerin durdurulması taleplerini sıraladı.
Cumhuriyet Halk Partili isimler tarafından yönetilen il ve ilçe belediyelerinde krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'de çalışan 540 işçi, 7 aydır biriken maaş alacaklarının ödenmemesi ve randevu iptaline tepki göstererek belediye binası önünde eylem gerçekleştirdi.
BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDILAR
DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube öncülüğünde belediyenin ana hizmet binası önünde toplanan işçiler, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile yapılması planlanan görüşmenin iptal edilmesine tepki göstererek basın açıklaması yaptı.
"PARÇA PARÇA ÖDEME BİZİ MAĞDUR EDİYOR"
Grup adına açıklamayı okuyan Şube Başkanı Ferit Akdoğan, maaşların bir aydır hiç yatmadığını, önceki süreçte ise haftalık 5-6 bin TL gibi parça parça ödemeler yapıldığını belirtti.
İşçilerin borç batağına sürüklendiğini ifade eden Akdoğan, "Bu süreçte evine haciz gelen, aile düzeni bozulan ve işi bırakmak zorunda kalan arkadaşlarımız oldu. Kent A.Ş. çalışanlarının kişi başı 350-400 bin TL'yi bulan alacakları varken, sadece tesis çalışanlarına 750 TL'lik market kartı dağıtıldı. Biz insanca bir yaşam istiyoruz" dedi.
GÖREVLENDİRME VE RANDEVU İPTALİ TEPKİSİ
İşçilerin vasıfları dışında farklı birimlerde görevlendirildiğini iddia eden Akdoğan, mühendis, veteriner ve öğretmen gibi teknik personelin kafe ve restoranlarda çalıştırılmak istendiğini savundu.
Dün gerçekleşen meclis toplantısındaki protestonun ardından bugünkü randevunun iptal edilmesini eleştiren Akdoğan, "Çözüm üretmek yerine meclis salonunu terk etmek ve randevuyu iptal etmek, sorumluluktan kaçmaktır"ifadelerini kullandı.
TALEPLER SIRALANDI
Eylemde söz alan işçiler ve sendika yönetimi, taleplerini şu şekilde sıraladı: Birikmiş tüm ücret alacaklarının eksiksiz ve tek seferde ödenmesi, görev tanımı dışındaki zorunlu görevlendirmelerin durdurulması, çalışma barışının yeniden tesis edilmesi.
Belediye önündeki eylemlerini sloganlarla sürdüren işçiler, haklarını alana kadar meydanlardan ayrılmayacaklarını belirterek açıklamayı sonlandırdı.