CANLI YAYIN

Antalya’da usulsüzlük ağına darbe: Sahte vergi kaydıyla milyonluk vurgun

Antalya’da devlet destekli esnaf kredileri üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 74 şüpheli gözaltına alındı. Sahte vergi kaydı, usulsüz ipotek ve komisyon sistemiyle 42 milyon TL’yi aşan kamu zararı oluştuğu öne sürülürken, şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

Giriş Tarihi:
Antalya’da usulsüzlük ağına darbe: Sahte vergi kaydıyla milyonluk vurgun

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası'nda yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada 84 şüpheliden 74'ü gözaltına alındı, 10'u aranıyor.

Antalya'da milyonluk vurgun (Haberin fotoğrafı DHA'dan alınmıştır.)

YÜZDE 10 KOMİSYONLU VURGUN iDDİASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından yürütülen soruşturmada, kooperatif ve oda üzerinden çeşitli usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, kredi kullanımına uygun olmayan kişilerin, Korkuteli ilçesinde geriye dönük vergi kaydı açtırılarak pazarcılar odasına üye yapıldıkları, bu yolla kooperatiften devlet destekli esnaf kredisi kullandırıldığı belirlendi. Ayrıca kredi kullanacak kişilere ipotek gösterebilmeleri için usulsüz araç devir işlemleri yapıldığı, bu yöntemle yüksek tutarlı kredilerin çekilmesinin sağlandığı öne sürüldü. Kullandırılan krediler karşılığında şüphelilerden yüzde 10 oranında komisyon alındığı iddialar arasında yer aldı.

Antalya’da usulsüzlük ağına darbe: Sahte vergi kaydıyla milyonluk vurgun-3

İPOTEKLİ MALLARDA ŞÜPHELİ SATIŞ

Kredi borcunu ödemeyen kişilerin ipotek gösterdiği taşınmazların üçüncü kişilere satışının sağlandığı, düşük tutarlı kredilerin kapatılmasının ardından bu taşınmazların yüksek bedellerle yeniden satıldığı tespit edildi. Pazarcılar Odası üzerinden yapılan usulsüz işlemlerle oda bütçesinden para çıkışı yapıldığı, bu paralar karşılığında şüphelilere yat, araç ve taşınmaz alındığı iddia edildi.

Antalya’da usulsüzlük ağına darbe: Sahte vergi kaydıyla milyonluk vurgun-4

AĞABEY- KARDEŞ GÖZALTINDA

Yapılan tespitler doğrultusunda bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 74'ü gözaltına alındı, 10 şüpheli ise aranıyor. Gözaltına alınanlar arasında esnaf kredi kooperatifi başkanı Turgut B. ile kardeşi eski pazarcılar odası başkanı Metin B.'nin de bulunduğu öğrenildi. Ayrıca 36 kişinin daha şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasının planlandığı bildirildi.

Antalya’da usulsüzlük ağına darbe: Sahte vergi kaydıyla milyonluk vurgun-5

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Diğer yandan, toplamda 42 milyon 709 bin 140 TL kamu zararı oluştuğu belirlendi. Suçtan kaynaklı elde edildiği değerlendirilen 75 milyon TL değerindeki tapulara ve mal varlığına el konulduğu kaydedildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler