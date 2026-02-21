Unkapa'nında 3 İETT otobüsü kazaya yaptı
Fatih Unkapa'nında 3 İETT otobüsü kazaya yaptı. Kazada yaralanan olmazken, yolcular otobüsü tahliye etti. Kazada hasar oluşan otobüsler bulundukları yerden kaldırıldı.
ETT otobüsleri yine bir kaza ile gündemde... Fatih Unkapa'nın da durağa yanaşan 3 İETT otobüsü kaza yaptı.Son dakika: Fatih'te 3 İETT otobüsü kaza yaptı
Kaza, sabah saatlerinde Fatih Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.
YARALANAN OLMADI
Seyir halindeki 3 İETT otobüsü, Vefa otobüs durağına giriş yaptıkları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken, yolcular otobüsü tahliye etti. Kazada hasar oluşan otobüsler bulundukları yerden kaldırıldı.