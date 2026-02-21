PODCAST CANLI YAYIN

Unkapa'nında 3 İETT otobüsü kazaya yaptı

Fatih Unkapa'nında 3 İETT otobüsü kazaya yaptı. Kazada yaralanan olmazken, yolcular otobüsü tahliye etti. Kazada hasar oluşan otobüsler bulundukları yerden kaldırıldı.

ETT otobüsleri yine bir kaza ile gündemde... Fatih Unkapa'nın da durağa yanaşan 3 İETT otobüsü kaza yaptı.

Kaza, sabah saatlerinde Fatih Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

YARALANAN OLMADI
Seyir halindeki 3 İETT otobüsü, Vefa otobüs durağına giriş yaptıkları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, yolcular otobüsü tahliye etti. Kazada hasar oluşan otobüsler bulundukları yerden kaldırıldı.

