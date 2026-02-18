Büyükçekmece'de İETT kazası: 5 kişi yaralandı

Büyükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptı

CHP'li yönetimin elinde tarihin en kötü toplu ulaşım sistemine mahkum olan İstanbul'da İETT günü kazasız kapatmıyor.

İETT kazası (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir)



EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza, saat 14.00 sıralarında Büyükçekmece'de meydana geldi. İETT otobüsünün şoförü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. İETT otobüsü önce orta refüjdeki bariyerlere, ardından da sağ şeritteki bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.