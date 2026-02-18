PODCAST CANLI YAYIN

Büyükçekmece'de İETT kazası: 5 kişi yaralandı

CHP'li yönetimin elinde tarihin en kötü toplu ulaşım sistemine mahkum olan İstanbul'da İETT günü kazasız kapatmıyor. İETT'nin kaza yapmadığı gün Büyükçekmece'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Büyükçekmece'de İETT kazası: 5 kişi yaralandı

CHP'li yönetimin elinde tarihin en kötü toplu ulaşım sistemine mahkum olan İstanbul'da İETT günü kazasız kapatmıyor.

Büyükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptı

İETT OTOBÜSÜ KAZA YAPTI

Büyükçekmece'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyerlere çarptı. 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İETT kazası (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir)


EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kaza, saat 14.00 sıralarında Büyükçekmece'de meydana geldi. İETT otobüsünün şoförü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. İETT otobüsü önce orta refüjdeki bariyerlere, ardından da sağ şeritteki bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İETT kazasında 5 şüpheli yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralananlara ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Büyükçekmece’de İETT otobüsü kaza anı kamerada

KAZA KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün yolda ilerlerken önce orta refüjdeki bariyerlere, ardından da sağ şeritteki bariyerlere çarparak durabildiği anlar yer aldı.

Esenlerde İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı: Kaza anı kameradaEsenlerde İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı: Kaza anı kamerada
Esenler'de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı: Kaza anı kamerada

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler