Son dakika: Fatih'te 3 İETT otobüsü kaza yaptı
Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 11:09 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 11:11
Fatih Unkapa'nında 3 İETT otobüsü kazaya yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Otobüslerde hasar oluştu.