Esenler'de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı: Kaza anı kamerada

Esenler'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki İETT otobüsü, park halindeki 2 otomobile çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Esenler'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki İETT otobüsü, park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazanın ardından panikleyen yolcular otobüsten inerken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Esenler’de İETT otobüsü otomobillere çarptı: O anlar kamerada!

İETT OTOBÜSÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Kaza, 27 Ocak günü saat 12.30 sıralarında Atışalanı Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü park halindeki 2 otomobile çarptı.

Esenler'de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı: Kaza anı kamerada-1


KAZA KAMERADA

Kazanın ardından panikleyen yolcular otobüsten inerek yola yürüyerek devam etti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

