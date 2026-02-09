CHP "küfre" düştü! Mesut Özarslan Özgür Özel'den girdi 'Silivri Bülbülleri'nden çıktı: İstanbul'daki pislikler konuşulsun
CHP'deki küfürlü kavga boyut kazanarak büyüyor. CHP'den istifa eden Mesut Özarslan, Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Özel'in sinkaflı mesajları apar topar sildiği ortaya çıktı. "O p.ç lafının hesabını soracağım sana" diyerek Özel'e sert tepki gösteren Özarslan, Mansur Yavaş'ın Türkiye genelinde bir karşılığı olmayacağını söyledi. Mesut Özarslan, Silivri Bülbülü Şaban Sevinç'e ateş püskürüp "Aklını başına al Şaban. Git İstanbul'daki pislikleri konuş" dedi. Böylelikle CHP rozeti taşıyan bir isim daha İmamoğlu'nun yolsuzluk ağını ikrar etmiş oldu.
CHP'li belediye başkanlarına "Kendinizi bu yapıdan kurtarın" diye çağrı yapan Özarslan, avukatı aracılığıyla Özgür Özel hakkında tehdit ve hakaretten suç duyurusunda bulundu. Mesut Özarslan: "Aileme küfretti"
"SANA O P.Ç LAFININ HESABINI SORACAĞIM"
Özarslan yaptığı basın toplantısında "Benim hacı anama kötü kadın, benim hacı babama yokmuş muamelesi yapan o p.ç lafının hesabını soracağım sana." ifadelerini kullandı.
Mesut Özarslan şu ifadeleri kullandı:
İki gün önce Genel Başkan ile olan mesajlaşma olayları aileme küfür ve hakaret niteliği taşımaktadır.
Biz de öyle bir ortamda artık CHP'de yer almayacağımızı ve istifa ettiğimizi duyurduk. Halka hizmet şiarında halkımıza hizmet etmeye devem edeceğiz. 31 Mart'ta bize oy veren tüm seçmenlerin hakkını koruyarak yola devam edeceğiz.
CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ailemin diğer fertleri de bulunmak istedi. Biz yüce Türk milletinin insanlarıyız, kimseye sinkaflı laflar etmeyiz.
Atatürk'ün kurucusu olan bir partinin böyle bir duruma düşmesi hepimizi üzmektedir.
"MANSUR YAVAŞ'IN TÜRKİYE GENELİNDE KARŞILIĞI YOK"
"Şu an bağımsızım, hizmetime devam ediyorum" diyen Özarslan, "Atatürk'ün ve cumhuriyet değerlerinin kurduğu bir partiyi nereye doğru götürüyorlar Allah ıslah etsin. Mansur Başkanın Türkiye genelinde bir karşılığı olacağını düşünmüyorum. Kendisiyle ilgili benim hiçbir sorunum yok. İl Başkanı bu konuda gerçekçi ve dürüstse benimle bu makamda oturduğunu ve bana hak verdiğini söyleyecek. Biz kimseye hainlik yapmıyoruz" dedi.
ÖZGÜR ÖZEL KÜFÜRLÜ MESAJLARI APAR TOPAR SİLDİ
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajları apar topar sildiği ortaya çıktı.
Konuyu basın toplantısında gündeme getiren Özarslan, "Özgür Özel mesajları silmiş, neden sildin Özgür Özel? Bunu devlet görmüyor mu, teknoloji görmüyor mu? Benim hacı anama kötü kadın ve rahmetli hacı babama yokmuş gibi yapan o p.ç lafının hesabını soracağım senden. P.ç lafı ne demektir? Ankaralıların vicdanına bırakıyorum. Bu konuda kaçamaz, rezil olmuştur Türkiye'ye. Partilileri de bunun cezasını verir diye düşünüyorum. Sayın Özgür Özel bu bataklıktan çıkamayacaktır"ifadelerini kullandı.
SİLİVRİ BÜLBÜLÜ ŞABAN SEVİNÇ'E SERT DALDI: İSTANBUL'DAKİ PİSLİKLERİ KONUŞUN
Mesut Özarslan, İBB'deki yolsuzluk iddianamesinde "fonlanan gazeteci" olarak adı geçen Şaban Sevinç'e de ateş püskürdü. Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk çetesinin imza attığı karanlık işlerin konuşulmasını istedi.
Özarslan şu ifadeleri kullandı:
"Şaban Sevinç diye bir adam var, iftira ata ata geziyor. Aklını başına al Şaban Sevinç. Git İstanbul'daki pislikleri konuş. Süreci izleyin, kim rezil oluyor görün. Belediye başkanlığında hizmet esastır. 7 meclis üyemiz benimle birlikte istifa etti. Ben asla mobbing yapmadım, bana güvenip istifa ettiler. Çok büyük bir tepki de yok. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Gereksiz telefonlara çıkmadım doğrudur, saçmasapan bir noktaya çekilmek istendi ben de ona müsaade etmedim."