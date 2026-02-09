CHP "küfre" düştü! Mesut Özarslan Özgür Özel'den girdi 'Silivri Bülbülleri'nden çıktı: İstanbul'daki pislikler konuşulsun







SİLİVRİ BÜLBÜLÜ ŞABAN SEVİNÇ'E SERT DALDI: İSTANBUL'DAKİ PİSLİKLERİ KONUŞUN



Mesut Özarslan, İBB'deki yolsuzluk iddianamesinde "fonlanan gazeteci" olarak adı geçen Şaban Sevinç'e de ateş püskürdü. Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk çetesinin imza attığı karanlık işlerin konuşulmasını istedi.



Özarslan şu ifadeleri kullandı:



"Şaban Sevinç diye bir adam var, iftira ata ata geziyor. Aklını başına al Şaban Sevinç. Git İstanbul'daki pislikleri konuş. Süreci izleyin, kim rezil oluyor görün. Belediye başkanlığında hizmet esastır. 7 meclis üyemiz benimle birlikte istifa etti. Ben asla mobbing yapmadım, bana güvenip istifa ettiler. Çok büyük bir tepki de yok. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Gereksiz telefonlara çıkmadım doğrudur, saçmasapan bir noktaya çekilmek istendi ben de ona müsaade etmedim."

