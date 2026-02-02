CHP'li İmamoğlu'nun alemci A takımı oteli fuhuş yuvasına çevirdi: "Ongun ve Bağdatlı ile cinsel ilişki yaşadım"
Çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun A takımındaki isimlerin skandallarına bir yenisi eklendi. Beşiktaş’taki Raffles Otel’in 2604 No'lu VIP dairesinde Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı’nın fuhuş ve uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıktı. Mağdur Dilvin Miray Çalkın itirafçı oldu, VIP partileri anlattı. "Gönül Mama" kod adlı Gülşah Rojin Demir'in piyasada, kadınları erkeklerle tanıştırıp üzerlerinden maddi menfaat elde ettiğini dile getiren Çalkın, "Ongun ile ilişkimden sonra Emrah Bağdatlı ile cinsel ilişki yaşadım" dedi.
Hafriyat vurguncusu firari Murat Gülibrahimoğlu ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in başını çektiği İBB vurguncularının özel jetli uyuşturucu, fuhuş ve kumar partilerinin ortaya çıkmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun A takımında yer alan diğer isimlerin rezaletleri de birer birer ifşa oluyor.
2604 NUMARALI ODA FUHUŞ VE UYUŞTURUCU PARTİSİ
İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun kasası tekstilci iş adamı Hüseyin Köksal ve Ongun'un ortağı firari Emrah Bağdatlı'nın, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Raffles Otel'deki 2604 numaralı VIP dairede, uyuşturucu ve fuhuş partileri yaptıkları ortaya çıktı.
11 ŞÜPHELİYE OPERASYON
TAKVİM'den Halit Turhan'ın haberine göre, 161 milyar liralık kamu zararı oluşturan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğindeki yolsuzluk ve rüşvet şebekesinin gizli toplantılar yapmak amacıyla kiraladıkları dairedeki uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan 11 isme operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 'Mama' kod adlı Gülşah Rojin Demir ve avukat Melisa Gadiş'in de olduğu 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İtirafçı olan fenomen Dilvin Miray Çalkın (33) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
BAZ KAYITLARI EŞLEŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çalkın itirafçı olarak, Ongun ve ekibiyle Raffles'taki 2604 numaralı VIP dairede yaşadıklarını tek tek anlattı. Savcılık, Çalkın'ın ve ismini verdiği kişilerin söz konusu tarihlerdeki cep telefonu baz kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde baz kayıtlarının eşleştiği görüldü. İfadesine 6 ay önce uyuşturucu kullandığı itirafıyla başlayan Çalkın,"Bundan dolayı pişmanım. İfademin başında belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim" dedi. "Gönül Mama" kod adlı Gülşah Rojin Demir'in piyasada, kadınları erkeklerle tanıştırıp üzerlerinden maddi menfaat elde ettiğini dile getiren Çalkın, Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun'la bu kişinin tanıştırdığını ve kendisini pazarladığını söyledi. Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la ise yine 2023'te Raffles Otel'de bir kez birliktelik yaşadığını aktaran Çalkın, "Kendisi beni Gülşah Rojin Demir'den istedi. Yaşadığım cinsel ilişkiden pişmanım. Ekonomik durumumun sıkıntılı olmasından dolayı böyle bir şey yaşadım. Murat Ongun'u Twitter'dan fotoğrafını gördüğüm için otelde direkt tanıdım. Murat Ongun ile cinsel ilişkimden yaklaşık 1 ay sonra Emrah Bağdatlı ile ilişki yaşadım. Murat Ongun, Emrah'a beni önermiş olabilir"dedi.
KOKAİN KULLANIYORDU
Çalkın, "Emrah Bağdatlı yanımda uyuşturucu madde kullandığını net olarak hatırlıyorum. Emrah Bağdatlı, kokain maddesini benimle birlikte diğer cinsel birliktelik için otele gelen kadınlara aldırttı. Benim yanımda cebinden çıkardığı parayı rulo yaparak burnundan bu uyuşturucu maddeyi çekti. Kendisi ile cinsel birlikteliğimizden grup yapmak istedi. Ancak ben bunu kabul etmedim. Gülşah Rojin Demir, cinsel ilişkiden sonra ödemeyi Emrah Bağdatlı'dan aldı" ifadelerini kullandı.
'BİRÇOK MAĞDUR KADIN VAR'
Çalkın,"Benim gibi birçok mağdur kadın vardır. Melisa, Reyhan, Burcu, ismini hatırlayamadığım yabancı kişi bunlardan bazılarıdır. İsmini Melisa Gadiş olarak hatırladığım kişinin avukat olduğunu biliyordum. O da bizim gibi Ongun, Köksal, Bağdatlı ile birliktelik yaşamıştır. Psikolog Reyhan isimli arkadaşım da Köksal ile birlikte olmuştur"dedi.
ONGUN, İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ'NÜN YÖNETİCİSİ
Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü hiyerarşisinde yönetici konumunda yer alıyor. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren gerek basın danışmanlığı, bir dönem İBB basın sözcülüğü görevinde bulundu ve İBB iştiraklerinden Medya AŞ'nin başında yer alan bir isim. İBB dava dosyasına göre Ongun, İBB iştiraklerinden Medya AŞ, Kültür AŞ ile Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı'na ilişkin tüm yetkiyi kendisinde topladı. Bu birimlerin bünyesinde gerçekleşecek ihalelere girecek firmaların belirlenmesi, yapılacak ödemeler, sosyal medya ve basın yapılanması gibi önemli süreçleri yürüttü. İddianameye göre İBB'nin milyonluk reklam ihalelerinin tek adresi olarak Ongun gösteriliyordu.
MİLYONLAR BAĞDATLI'YA AKTI
Emrah Bağdatlı'nın Murat Ongun ile dostluğu aynı televizyon kanalında çalışmalarıyla başladı. Ongun, muhabirken Bağdatlı onun kameramanıydı. Ongun'un Medya A.Ş.'nin başına geçmesiyle ihaleler Bağdatlı'nın kurduğu şirketlere aktarıldı. Kameramanlıktan milyonluk iş adamlığına terfi eden Bağdatlı, Beykoz'da lüks bir sitede ev alabilecek bir seviyeye ulaştı. Bağdatlı'nın kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024'te değeri milyarları bulan 60'tan fazla ihale aldığı saptanmıştı. Bağdatlı, İBB'ye yönelik operasyondan önce yurt dışına firar etmişti.
HEM KASA HEM TAHSİLATÇI
Raffles Otel'deki VIP odayı mesken tutan reklamcı ve tekstilci iş adamı Hüseyin Köksal ise İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası kapsamında tutuklu olarak yargılanıyor. İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Köksal'ın özellikle haraca bağlanan iş adamlarından alınan milyonlarca liralık rüşvet paralarının toplandığı isim olduğu belirlenmişti. İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun reklam ihalelerinden gelen rüşvet paralarından iş adamı Haluk Ulusoy'a 5 milyon dolar borç para verdiği, geri alamayınca da Ulusoy'un Levent'teki villasını, kasası Hüseyin Köksal üzerinden aldığı ortaya çıkmıştı.