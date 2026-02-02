CHP'li İmamoğlu'nun alemci A takımı oteli fuhuş yuvasına çevirdi: "Ongun ve Bağdatlı ile cinsel ilişki yaşadım"

Çalkın, "Emrah Bağdatlı yanımda uyuşturucu madde kullandığını net olarak hatırlıyorum. Emrah Bağdatlı, kokain maddesini benimle birlikte diğer cinsel birliktelik için otele gelen kadınlara aldırttı. Benim yanımda cebinden çıkardığı parayı rulo yaparak burnundan bu uyuşturucu maddeyi çekti. Kendisi ile cinsel birlikteliğimizden grup yapmak istedi. Ancak ben bunu kabul etmedim. Gülşah Rojin Demir, cinsel ilişkiden sonra ödemeyi Emrah Bağdatlı'dan aldı" ifadelerini kullandı.

Çalkın, "Benim gibi birçok mağdur kadın vardır. Melisa, Reyhan, Burcu, ismini hatırlayamadığım yabancı kişi bunlardan bazılarıdır. İsmini Melisa Gadiş olarak hatırladığım kişinin avukat olduğunu biliyordum. O da bizim gibi Ongun, Köksal, Bağdatlı ile birliktelik yaşamıştır. Psikolog Reyhan isimli arkadaşım da Köksal ile birlikte olmuştur" dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun

ONGUN, İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ'NÜN YÖNETİCİSİ

Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü hiyerarşisinde yönetici konumunda yer alıyor. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren gerek basın danışmanlığı, bir dönem İBB basın sözcülüğü görevinde bulundu ve İBB iştiraklerinden Medya AŞ'nin başında yer alan bir isim. İBB dava dosyasına göre Ongun, İBB iştiraklerinden Medya AŞ, Kültür AŞ ile Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı'na ilişkin tüm yetkiyi kendisinde topladı. Bu birimlerin bünyesinde gerçekleşecek ihalelere girecek firmaların belirlenmesi, yapılacak ödemeler, sosyal medya ve basın yapılanması gibi önemli süreçleri yürüttü. İddianameye göre İBB'nin milyonluk reklam ihalelerinin tek adresi olarak Ongun gösteriliyordu.

MİLYONLAR BAĞDATLI'YA AKTI

Emrah Bağdatlı'nın Murat Ongun ile dostluğu aynı televizyon kanalında çalışmalarıyla başladı. Ongun, muhabirken Bağdatlı onun kameramanıydı. Ongun'un Medya A.Ş.'nin başına geçmesiyle ihaleler Bağdatlı'nın kurduğu şirketlere aktarıldı. Kameramanlıktan milyonluk iş adamlığına terfi eden Bağdatlı, Beykoz'da lüks bir sitede ev alabilecek bir seviyeye ulaştı. Bağdatlı'nın kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024'te değeri milyarları bulan 60'tan fazla ihale aldığı saptanmıştı. Bağdatlı, İBB'ye yönelik operasyondan önce yurt dışına firar etmişti.