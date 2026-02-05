CHP'li "deprem turistleri" Hatay'da gereken cevabı aldı! Özgür Özel Reyhanlı'da yuhalandı: "Bugüne kadar neredeydi?"

6 Şubat 2023'reki asrın deprem felaketinin üzerinden 3 yıllık bir zaman dilimi geçti. Depremden en ağır şekilde etkilenen Hatay "Anka Kuşu" misali küllerinden doğdu. Kent 3 yılda baştan aşağı altyapısıyla beraber yenilendi. Bölgede çalışmalar sürerken bugüne kadar 194 bin bağımsız konut inşa edildi. Kiracı depremzedeler için ise 13 bin 500 sosyal konut projesi başlatıldı.





30 ARAÇLIK KONVOYLA DEPREM TURİSTLİĞİ



Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin anma töreni öncesi depremzede illeri ziyaret etti. Kahramanmaraş ve Osmaniye'den sonra Hatay'a geçti.

Özgür Özel ve CHP heyetine Hatay'da protesto





Asrın ihya ve inşa seferberliğini görmezden gelen Özel, 30 araçlık konvoyla kentte deprem turistliği yaptı. Çıktığı her kürsüde yapılan çalışmaları karalamaya kalktı.







HATAYLILAR ÖZEL'E GEREKEN CEVABI VERDİ



Hataylılar, Özel'e gereken cevabı Reyhanlı'da verdi. İlçede toplanan kalabalık bir grup pankartlar açtı. Pankartlarda"Depremde belediyeden muhatap bulamaz iken siz neredeydiniz?" ,"Enkazdan daha ağır olan, depremden bugüne CHP'nin yokluğudur." gibi ifadeler yer aldı.



Özgür Özel ve CHP heyetinin konvoyu yuhalandı.







Hatay'da yuhalanan Özel, Antakya'da "Atatürk" maskesine sığındı. İlk seçimde Hatay'ı alacaklarını öne sürdü.



CHP Genel Başkanı,"Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hatay'ı bir daha geri vermemek üzere Hatay Büyükşehir'i kazanacağız. Atatürk'ün iki büyük eseri var. Biri cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk'ün bir tane emaneti var. O da Hatay'dır" dedi.





OY VERMEDİ DİYE DEPREMZEDEYE HAKARET EDEN CHP'LİLER DEĞİL MİYDİ?



Devlet, canını dişine takıp yaraları sarmak için ter dökerken "deprem turisti" muhalefet yüzyılın felaketini istismar etti. Sırf seçimlerde "oy vermedi" diye depremzedeye hakaret eden CHP'li yöneticiler ve seçmenler hala hafızalardaki yerini koruyor. Depremzedeleri konakladıkları misafirhanelerden kovan CHP'li belediye yöneticileri bile oldu.