CHP'li "deprem turistleri" Hatay'da gereken cevabı aldı! Özgür Özel Reyhanlı'da yuhalandı: "Bugüne kadar neredeydi?"
Hatay'da devlet, canını dişine takıp yaraları sarmak için ter dökerken "deprem turisti" CHP yüzyılın felaketini istismar etmeye devam ediyor. 30 araçlık konvoyla Hatay'da yapılan çalışmaları karalamaya kalkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Reyhanlı'da büyük bir şok yaşadı. Hataylılar "Enkazdan daha ağır olan, depremden bugüne CHP’nin yokluğudur. Depremde belediyeden muhatap bulamaz iken siz neredeydiniz?" pankartları açıp Özel ve CHP heyetini yuhaladı.
6 Şubat 2023'reki asrın deprem felaketinin üzerinden 3 yıllık bir zaman dilimi geçti.
Depremden en ağır şekilde etkilenen Hatay "Anka Kuşu" misali küllerinden doğdu. Kent 3 yılda baştan aşağı altyapısıyla beraber yenilendi.
Bölgede çalışmalar sürerken bugüne kadar 194 bin bağımsız konut inşa edildi. Kiracı depremzedeler için ise 13 bin 500 sosyal konut projesi başlatıldı.
Özgür Özel ve CHP heyetine Hatay'da protesto
30 ARAÇLIK KONVOYLA DEPREM TURİSTLİĞİ
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin anma töreni öncesi depremzede illeri ziyaret etti. Kahramanmaraş ve Osmaniye'den sonra Hatay'a geçti.
Asrın ihya ve inşa seferberliğini görmezden gelen Özel, 30 araçlık konvoyla kentte deprem turistliği yaptı. Çıktığı her kürsüde yapılan çalışmaları karalamaya kalktı.
HATAYLILAR ÖZEL'E GEREKEN CEVABI VERDİ
Hataylılar, Özel'e gereken cevabı Reyhanlı'da verdi. İlçede toplanan kalabalık bir grup pankartlar açtı. Pankartlarda"Depremde belediyeden muhatap bulamaz iken siz neredeydiniz?" ,"Enkazdan daha ağır olan, depremden bugüne CHP'nin yokluğudur." gibi ifadeler yer aldı.
Özgür Özel ve CHP heyetinin konvoyu yuhalandı.
Hatay'da yuhalanan Özel, Antakya'da "Atatürk" maskesine sığındı. İlk seçimde Hatay'ı alacaklarını öne sürdü.
CHP Genel Başkanı,"Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hatay'ı bir daha geri vermemek üzere Hatay Büyükşehir'i kazanacağız. Atatürk'ün iki büyük eseri var. Biri cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk'ün bir tane emaneti var. O da Hatay'dır" dedi.
OY VERMEDİ DİYE DEPREMZEDEYE HAKARET EDEN CHP'LİLER DEĞİL MİYDİ?
Devlet, canını dişine takıp yaraları sarmak için ter dökerken "deprem turisti" muhalefet yüzyılın felaketini istismar etti. Sırf seçimlerde "oy vermedi" diye depremzedeye hakaret eden CHP'li yöneticiler ve seçmenler hala hafızalardaki yerini koruyor. Depremzedeleri konakladıkları misafirhanelerden kovan CHP'li belediye yöneticileri bile oldu.
"TIPKI 6 ŞUBAT'TA OLDUĞU GİBİ, SİZİN YANINIZDAYIZ"
Başkan Erdoğan Aralık 2025'te Hatay'da "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
Hatırlarsanız 6 Şubat'ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler vardı. Seçimlerde bedava ev sözü verenler vardı. Enkazların önünde selfie çekip sosyal medyadan atanlar vardı. Afetzedelerimizin üzüntüsünü içtenlikle paylaşmak yerine deprem turisti gibi ortalıkta dolananlar vardı. Hükümet bu enkazın altında kalır diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanlar vardı. Yalan ve yanlış haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışan provokatörler vardı.
Kardeşlerim, bakın şimdi onların hiçbirisi ortalıkta yok.
Deprem turistleri yok, popülizm yapanlar yok, seçim kazanmak uğruna halkımızı vaat uğruna tutanlar yok, reyting peşinde koşanlar yok, dezenformasyon yayanlar yok, evleri mültecilere verecek diyenler yok, devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanların hiçbirisi yok. Ama biz buradayız. Sizlerle beraberiz. Tıpkı 6 Şubat'ta olduğu gibi, sizin yanınızdayız. Kardeşlik, zor günde belli olur diyerek afetzedelerimizi bir an bile çaresizliğe terk etmedik. Rabbim ömür verdikçe, bundan sonra da sizi asla yalnız bırakmayacağız.