Depremde yıkılan camilerde belediyecilik farkı! AK Parti yaptı | CHP tabela astı

Habib-i Neccar Camii.



VAKIFLARMÜDÜRLÜĞÜYAPACAK

Vakıflar Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan Bilim Kurulu onaylı bir proje olmadığını belirterek, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde bekleyen herhangi bir onay, imza veya yazı bulunmamaktadır. Maalesef Bursa Büyükşehir Belediyesi 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra süreci yavaşlatmış, üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmediği gibi kamuoyunu yanlış bilgilendirmiş, gerçeği yansıtmayan açıklamalarla manipülasyon yapmıştır" diye açıklamada bulundu ve caminin restorasyonunu yapacaklarını açıkladı.

Haber: Murat Karaman-Ziya Ramoğlu