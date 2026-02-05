SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıBuca’da yolsuzluk operasyonu: 25 gözaltı!Buca’da yolsuzluk operasyonu: 25 gözaltı!Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 10:55 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Buca Belediyesi’nde rüşvet operasyonu: Aralarında imar ve ruhsat müdürlerinin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Mevzuata aykırı yapılara usulsüz ruhsat verildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.Bunlar da Var 05:51Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a geldi! Taraftara seslendi: "Selamünaleyküm" 05.02.2026Perşembe 01:12Bizans’ın dengelerini Sultan Orhan belirliyor 04.02.2026Çarşamba 05:15G.Saray-İstanbulspor maçında korkutan an! Kafa kafaya çarpıştılar 04.02.2026Çarşamba 01:04GOL | Galatasaray 3-1 İstanbulspor 04.02.2026ÇarşambaCANLI YAYIN