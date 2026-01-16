CHP'li Buca’da maaş krizi Phuket’te aşk itirafı: “Benim için sıkıntı yoktu!”
CHP'li Buca Belediyesi’nde 1800’e yakın işçi maaşlarını alamadığı için eylem yaparken, soluğu Tayland’ın dünyaca ünlü tatil adası Phuket’te alan Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sevgilisi Sevcan Orhan sessizliğini bozdu. İlişkilerini resmen açıklayan Orhan, kamuoyunda infial yaratan tatil için “Benim için sıkıntı yoktu. Biraz rahatsız etti sanırım” diyerek adeta yaşanan krize kayıtsız kaldı.
CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, belediye işçilerinin maaşlarını alamadığı gerekçesiyle iş bırakıp eylem yaptığı günlerde, sevgilisi Sevcan Orhan ile birlikte Phuket'e yılbaşı tatiline gitmesi nedeniyle kamuoyunda büyük tepki çekmişti.
TATİL YARIDA KESİLDİ, DÖNÜŞ ERKENE ALINDI
Normal koşullarda 2 Ocak'ta işbaşı yapması gereken Görkem Duman'ın, tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine tatilini yarıda keserek 31 Aralık Perşembe akşamı alelacele yurda döndüğü öğrenilmişti.
SEVCAN ORHAN'DAN SAVUNMA: "O TATİLİ YAPACAK GÜCÜM VARDI"
Tartışmaların odağındaki tatille ilgili konuşan şarkıcıı Sevcan Orhan, "Benim için sıkıntı yoktu. Biraz rahatsız etti sanırım. Söylemem gerekeni söyledim. 25 yıldır çalışıyorum, o tatili yapabilecek gücüm vardı, gittim. Görkem Bey'le ilgili yorum yapmak bana düşmez, çünkü o siyasetçi. O kısım onu ilgilendiriyor"dedi.
İLİŞKİYİ KABUL ETTİ
Sevcan Orhan,"Bir birlikteliğiniz var mı?" sorusuna, "Evet. Güzel gidiyor. Mutluyum ve keyfim yerinde" diyerek, yaşadıkları ilişkiyi kabul etti.
Orhan, "Grev olmasaydı tatiliniz bu kadar büyür müydü?"sorusuna, "Zaten yapılmış diye biliyorum. Biraz kötü niyet vardı onların altında. Siyasi ve belediye tarafımla ilgim yok, başka konuşmak istemiyorum. Yansıtılan farklı, yaşanan farklı"cevabını verdi.