CHP'li Buca yönetiminde kriz büyüdü! İlçe başkanı görevden alındı | Teşkilat istifa etti

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre CHP MYK'sı geçtiğimiz günlerde bir darp olayına adı karıştığı gerekçesi ile gözaltına alınan ve serbest bırakılan Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'yı görevden aldı. Duruma tepki gösteren CHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri toplu halde istifa ettiklerini duyurdu.

CHP'nin görevden alınan Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya

KONGRE ÇAĞRISI YAPILDI

İstifa eden CHP ilçe yönetimi açıklama yaparak olağanüstü kongre çağrısında bulundu. Çağdaş Kaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ne yazık ki bu duruşumuz, partimizin öz değerlerinden uzaklaşmayı normalleştiren bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Şiddet iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle Çağdaş Kaya'nın görevden alınmasını kabul etmiyoruz. Liyakatin değil yakınlığın esas alındığı bir anlayışın dayatılmasını kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.