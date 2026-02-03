PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Buca yönetiminde kriz büyüdü! İlçe başkanı görevden alındı | Teşkilat istifa etti

CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın görevden alınması partideki gerilimi zirveye taşırken, ilçe yönetimi karara sert tepki gösterdi. Yönetim kurulu üyeleri topluca istifa ederek olağanüstü kongre çağrısı yaptı ve sürecin liyakatten uzak şekilde yürütüldüğünü savundu.

Geçtiğimiz günlerde türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la belediye işçisi grevdeyken dünyaca ünlü Phuket Adası'na tatile gittiği için büyük tepki toplayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın altına imza attığı skandalın yankıları sürerken bu sefer de CHP Buca ilçe başkanlığı karıştı.

CHP'li Buca belediye başkanı Görkem Duman ve Sevcan Orhan işçi grevi devam ederken Phuket adasında tatile çıkmıştı. (Bu haberdeki görseller takvim.com.tr'den alınmıştır)

TOPLUCA İSTİFA ETTİLER

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre CHP MYK'sı geçtiğimiz günlerde bir darp olayına adı karıştığı gerekçesi ile gözaltına alınan ve serbest bırakılan Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'yı görevden aldı. Duruma tepki gösteren CHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri toplu halde istifa ettiklerini duyurdu.

CHP'nin görevden alınan Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya

KONGRE ÇAĞRISI YAPILDI
İstifa eden CHP ilçe yönetimi açıklama yaparak olağanüstü kongre çağrısında bulundu. Çağdaş Kaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ne yazık ki bu duruşumuz, partimizin öz değerlerinden uzaklaşmayı normalleştiren bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Şiddet iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle Çağdaş Kaya'nın görevden alınmasını kabul etmiyoruz. Liyakatin değil yakınlığın esas alındığı bir anlayışın dayatılmasını kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

CHP Buca ilçe başkanlığı toplu halde istifa etti.

Öte yandan CHP MYK'sı tarafından görevden alınan Çağdaş Kaya, CHP İzmir İl Kongresi'nde adaylık için çalışma yapmış ancak CHP Genel Merkezi'nin müdahalesi sonucu adaylıktan çekilmişti. Kaya, son olarak Buca Belediyesi'nde yaşanan darp ve yaralama olayı ile ilgili hakkında işlem yapılmış ve savcılıktan serbest bırakılmıştı.

