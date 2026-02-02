Yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin ile irtibatlı olan Şeref Yazıcı'nın tüm mal varlığına el konuldu

Yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'le irtibatlı olan Şeref Yazıcı'nın tüm mal varlıklarına el konulduğu bildirildi. Yazıcı'nın global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıkları hesabın bulunduğu global şirket tarafından donduruldu ve Türkiye'ye iade işlemi başlatıldı.

Yasa dışı bahis oynatma, yasa dışı bahis platformlarına altyapı desteği sağlama 7258 sayılı yasaya muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor.

MASAK analizlerinde, şüphelinin haksız kazanç sağladığı tespit edildi. bu kapsamda;

▪️ Taşınır ve taşınmaz mallarına

▪️ Şirket ve ortaklık paylarına

▪️ Banka ve finans kuruluşlarındaki hesaplarına

▪️ Kripto para piyasası ve borsalardaki varlıklarına

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı verildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli Şeref Yazıcı'ya ait global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıklar, hesabın bulunduğu global şirket tarafından donduruldu. Kripto varlıkların Türkiye'ye iade süreci devam ediyor.