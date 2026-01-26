CHP'li Muhittin Böcek'e rüşvet ve yolsuzluktan iddianame: Listede 26 suç var
Son dakika haberi! Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında geçen 5 Temmuz'da tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. 26 suç eyleminin yer aldığı 702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
26 SUÇ 702 SAYFA İDDİANAME
26 suç eyleminin yer aldığı 702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.