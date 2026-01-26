PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Muhittin Böcek'e rüşvet ve yolsuzluktan iddianame: Listede 26 suç var

Son dakika haberi! Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında geçen 5 Temmuz'da tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. 26 suç eyleminin yer aldığı 702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen"rüşvet" ve"yolsuzluk" soruşturması kapsamında geçen 5 Temmuz'da tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

26 SUÇ 702 SAYFA İDDİANAME

26 suç eyleminin yer aldığı 702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

