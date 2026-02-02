PODCAST CANLI YAYIN
Çay ocağından devlet memurluğuna: CHP'li Muhittin Böcek'in sevgilisinin 10 yıllık "Mucizevi" yükselişi iddianamede!

Antalya’daki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun yankıları sürerken, tutuklu Başkan Muhittin Böcek ile yakınlığıyla bilinen Melek K.’nin belediyedeki şüpheli yükselişi ve evinden çıkan servet değerindeki takılar, soruşturmanın seyrini değiştirdi. "Çaycı" kadrosuyla başlayan kariyerini "memur" olarak taçlandıran Melek K.’nin itirafları, belediyedeki kadrolaşma ağını deşifre etti.

NBA efsanesi O’Neal’dan Başkan Erdoğan’a övgü: “Bir kahramanın yanındaydım”
Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün otogardaki son görüntüleri
Tekirdağ - Antalya otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı
TOGG suyun içinde böyle ilerledi!
