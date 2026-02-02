İmamoğlu'nun Alem Takımı'nın fuhuş trafiği deşifre oldu!

CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun A takımındaki isimlerin skandallarına bir yenisi eklendi. Beşiktaş’taki Raffles Otel’in 2604 No'lu VIP dairesinde Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı’nın fuhuş ve uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıktı. Mağdur Dilvin Miray Çalkın itirafçı oldu, VIP partileri anlattı. "Gönül Mama" kod adlı Gülşah Rojin Demir'in piyasada, kadınları erkeklerle tanıştırıp üzerlerinden maddi menfaat elde ettiğini dile getiren Çalkın, "Ongun ile ilişkimden sonra Emrah Bağdatlı ile cinsel ilişki yaşadım" dedi.