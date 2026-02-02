PODCAST CANLI YAYIN
İmamoğlu'nun Alem Takımı'nın fuhuş trafiği deşifre oldu!

CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun A takımındaki isimlerin skandallarına bir yenisi eklendi. Beşiktaş’taki Raffles Otel’in 2604 No'lu VIP dairesinde Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı’nın fuhuş ve uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıktı. Mağdur Dilvin Miray Çalkın itirafçı oldu, VIP partileri anlattı. "Gönül Mama" kod adlı Gülşah Rojin Demir'in piyasada, kadınları erkeklerle tanıştırıp üzerlerinden maddi menfaat elde ettiğini dile getiren Çalkın, "Ongun ile ilişkimden sonra Emrah Bağdatlı ile cinsel ilişki yaşadım" dedi.

NBA efsanesi O’Neal’dan Başkan Erdoğan’a övgü: “Bir kahramanın yanındaydım”
Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün otogardaki son görüntüleri
Tekirdağ - Antalya otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı
TOGG suyun içinde böyle ilerledi!
