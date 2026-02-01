Fenomenlere uyuşturucu soruşturması: 11 isim adli kontrolle serbest

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda komedyen Hasan Can Kaya, Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal ile birlikte Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan sosyal medya fenomenleri Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı'nın ise yurt dışında oldukları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp Kurumu'na götürülerek saç ve kan örneklerinin alınmasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.