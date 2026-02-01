İzmir'de CHP'li belediyeler yine sınıfta kaldı! Sokaklar ve caddeler göle döndü

İzmir'de sokaklar ve caddeler göle döndü.

"UFAK BİR YAĞMURDA BU HALE GELİYORSA..."

Altyapı sorunu yaşandığını belirten Kızılkaya, "Ufak bir yağmurda burası bu hale geliyorsa, büyük bir yağmurda burada ne sel, ne felaketler yaşanır çok merak ediyoruz. Yağmur berekettir, yağması iyidir. Şu an barajların ve bizim suya ihtiyacımız var. Yetkililer altyapıya özen göstersin." diye konuştu.