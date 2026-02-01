İzmir'de CHP'li belediyeler yine sınıfta kaldı! Sokaklar ve caddeler göle döndü
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır çözemediği altyapı sorunu, sağanakla birlikte yeniden gün yüzüne çıktı. Kent genelinde yollar göle dönerken, esnaf ve vatandaş her yağmurda aynı çileyi yaşadıklarını söyledi. Tepkilerin odağında yine CHP’li yönetimin ihmalleri vardı.
İzmir'de öğleden sonra başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı. Konak ilçesindeki bazı caddelerle Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı iş yerlerinde sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.
"BİR ÇALIŞMA YOK"
Kordon'da 9 yıldır işletmecilik yapan Murat Okumuş muhabirlere yaptığı açıklamada altyapı yetersizliği nedeniyle her yıl su baskınlarıyla karşılaştıklarını söyledi. Esnafın zor durumda kaldığını belirten Okumuş, "Dünya çapında turizme açık bir yer bu durumda olmamalı. Hiçbir şekilde bununla ilgili bir gelişme yaşamıyoruz. Esnaf zor durumda kalıyor." dedi.
BAŞVURU VAR ÇÖZÜM YOK!
Esnaflardan Ramazan Çetinkaya da yollarda oluşan çukurlar nedeniyle belediyeye başvurduklarını ancak çözüme ulaşamadıklarını dile getirerek, yüzeysel müdahalelerin kalıcı sorunları gidermediğini ifade etti. Yağıştan en fazla etkilenen ilçeler arasında Buca, Karabağlar, Bayraklı ve Gaziemir yer aldı.
"HER YAĞMURDA DÜKKANI SU BASIYOR"
Buca'daki Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde taşan rögarlar nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Araçlar yolda güçlükle ilerlerken, vatandaşların karşıdan karşıya geçmekte zorlandığı görüldü. Mahalle esnafı Bahattin Kızılkaya, her yağmurda dükkanlarını su bastığını, bu nedenle iş yerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi.
"UFAK BİR YAĞMURDA BU HALE GELİYORSA..."
Altyapı sorunu yaşandığını belirten Kızılkaya, "Ufak bir yağmurda burası bu hale geliyorsa, büyük bir yağmurda burada ne sel, ne felaketler yaşanır çok merak ediyoruz. Yağmur berekettir, yağması iyidir. Şu an barajların ve bizim suya ihtiyacımız var. Yetkililer altyapıya özen göstersin." diye konuştu.
"İZMİR'E ACİL YARDIM LAZIM"
Ahmet Sevinç ise eşiyle akraba ziyareti için Buca'ya geldiğini belirterek, yolun karşısına geçmeye çalışırken cep telefonunu su birikintisine düşürdüğünü anlattı. Telefonunu bulamadığını belirten Sevinç, "Bu manzara beni üzüyor. İzmir'e en acil şekilde yardım gerekiyor. Yetkililer yardımcı olurlarsa seviniriz. Bizi de bu dertten kurtarmış olurlar." dedi.