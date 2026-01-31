Kasım Garipoğlu'nun şoförü Murat Can Şirin "avukat" kıskacını ünlülerin ismini verdi: Uyuşturucu partilerine katılırlardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleştirilirken kritik bir itiraf geldi.

KASIM GARİPOĞLU'NUN ŞOFÖRÜ MURAT CAN ŞİRİN İTİRAFÇI OLDU

Yalısı ve yatında uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği saptanan firari Kasım Garipoğlu'nun şoförü Murat Can Şirin itirafçı oldu.

AVUKAT KISKACI: BUNU TANIMIYORUM GERÇEKLERİ ANLATMAMAM İÇİN TELKİNDE BULUNDU

Cezaevinden dilekçe verip bildiklerini anlatmak isteyip 29 Ocak'ta adliyeye geldikten sonra ifadeye başlayacağı sırada tanımadığı avukat Berkay V.'nin ifadesine katılmak istediğini belirten Murat Can Şirin, "Ben bu kişinin ifadeye katılmasını istemedim. Avukat benim gerçekleri anlatmamam için telkinlerde bulundu. Ben bunu kabul etmedim, bildiklerimi açık bir şekilde kimseye iftira atmadan devletime güvenerek anlatmak istiyorum"dedi.