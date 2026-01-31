Kasım Garipoğlu'nun şoförü Murat Can Şirin "avukat" kıskacını ünlülerin ismini verdi: Uyuşturucu partilerine katılırlardı
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleştirilirken, dosyada kritik bir itiraf geldi. Firari Kasım Garipoğlu’nun şoförü Murat Can Şirin, Yeniköy’deki yalıda iki haftada bir uyuşturucu partileri düzenlendiğini, bu partilere çok sayıda ünlü ismin katıldığını anlattı. İfadesi öncesi tanımadığı bir avukatın kendisini gerçekleri anlatmaması için baskı yaptığını da öne sürdü. Şirin, "Ben bu kişinin ifadeye katılmasını istemedim. Avukat benim gerçekleri anlatmamam için telkinlerde bulundu." ifadelerini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleştirilirken kritik bir itiraf geldi.
KASIM GARİPOĞLU'NUN ŞOFÖRÜ MURAT CAN ŞİRİN İTİRAFÇI OLDU
Yalısı ve yatında uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği saptanan firari Kasım Garipoğlu'nun şoförü Murat Can Şirin itirafçı oldu.
AVUKAT KISKACI: BUNU TANIMIYORUM GERÇEKLERİ ANLATMAMAM İÇİN TELKİNDE BULUNDU
Cezaevinden dilekçe verip bildiklerini anlatmak isteyip 29 Ocak'ta adliyeye geldikten sonra ifadeye başlayacağı sırada tanımadığı avukat Berkay V.'nin ifadesine katılmak istediğini belirten Murat Can Şirin, "Ben bu kişinin ifadeye katılmasını istemedim. Avukat benim gerçekleri anlatmamam için telkinlerde bulundu. Ben bunu kabul etmedim, bildiklerimi açık bir şekilde kimseye iftira atmadan devletime güvenerek anlatmak istiyorum"dedi.
İKİ HAFTADA BİR UYUŞTURUCU PARTİSİ DÜZENLENİRDİ
2022-2025 yılları arasında Garipoğlu'nun şoförü olarak çalıştığını, gözaltına alınmadan önce de şoförlük yapmaya devam ettiğini belirten Şirin, "Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısında iki haftada bir uyuşturucu partileri düzenlenirdi"ifadelerini kullandı.
Şirin, uyuşturucu partilerine katılan isimleri de deşifre etti.
İŞTE O İSİMLER
Sabah'tan Çağrı Oğuz'un haberine göre Garipoğlu'nun şoförünün"partilere katılırlardı"dediği isimler şu şekilde:
"Cihan Şensözlü Ege Mutaf, Şevval Şahin, Derin Talu, Monkey Project işletmecesi Charlie isimli kişi, Merve Taşkın, Zeynep Alkan, Özge Ertöz, Patrizio Ragusin ve Şeyma Subaşı"
Şirin'in itiraflarının ardından bir süre önce yurtdışına çıktığını duyuran Merve Taşkın ve Alpaslan Kaya için yakalama kararı çıkarıldı.
KASIM'IN PARTİLERİNİ İLK TAKVİM YAZDI
Bilindiği üzere Kasım Garipoğlu'nun şaibeli doğum günü partisini ilk TAKVİM gündeme getirdi. 15 milyon liralık bir maliyeti olduğu belirtilen partiye katılan isimler uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Yine Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay itirafçı olmuş, çok sayıda ünlünün ismini vermişti. Akçay,"Garipoğlu 15 günde bir yalıda uyuşturucu partisi veriyordu. Kokain içildiğini düşündüğüm rulo halinde kağıt banknotların olduğunu gördüm"demişti.
İtirafçı olan Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhidi de "Kasım Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı isimli şahısları tanırım. Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok farklı ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler" demişti.
DIVINE CIRCUS UYUŞTURUCU AĞI
Öte yandan Kasım Garipoğlu'nun 15 günde bir uyuşturucu partisi verdiği Yeniköy'deki yalısının havuzunda yazan "Divine Circus" yazısı da gündeme gelmişti.
"Kutsal sirk" anlamına gelen bu sözün, Garipoğlu'nun ortakları arasında bulunduğu şirketin adı olmasının yanı sıra, sınırların zorlandığı uçuk kaçık partileri de sembolize ettiği belirtiliyor.