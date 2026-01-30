Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerine katılan Merve Taşkın için yakalama kararı!

Merve Taşkın AYDIN 27 KİŞİNİN İSMİNİ SAVCILIKLA PAYLAŞTI



Aydın, firari iş adamı Burak Ateş, fenomen Merve Taşkın, Şeyma Subaşı, manken Şevval Şahin, Miss Türkiye 2016 Güzeli Buse İskenderoğlu, modacı Lerna Elmas, Monkey Project'in işletmecileri, Defne Samyeli'nin kızları Deren-Derin Talu, Mert Ayaydın, Burak Altındağ gibi 27 kişinin ismini savcılıkla paylaştı. Savcılığın daha önce soruşturma dosyasında adı geçmeyen bazı isimleri mercek altına almasıyla birlikte partiye katılan kişiler arasında yer alan Merve Taşkın için uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Merve Taşkın YURT DIŞINA ÇIKTIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hesabından yaptığı açıklamada son aylarda ciddi bir kaygı ve korku haliyle yaşadığını belirterek geceleri uyuyamadığını, olası bir gözaltı ihtimaline karşı sürekli hazırlıklı uyuduğunu duyurmuştu.

Sevgililer Günü paylaşımı tepki çekmişti! Adliyeye sevk edilen Merve Taşkına ev hapsi verildi Türkiye'den ayrılma kararının bir kaçış değil, kendisi için bir yolculuk olarak tanımlayan Taşkın, bir yıl önce yayımlanan bir programdaki diyaloglar gerekçe gösterilerek "fuhuşa teşvik" iddiasıyla ifadeye çağrılmıştı.