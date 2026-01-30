PODCAST CANLI YAYIN

Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerine katılan Merve Taşkın için yakalama kararı!

Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezinde yer alan Kasım Garipoğlu'nun barmeni Atilla Aydın'ın itirafları sonrası harekete geçildi. Garipoğlu'nun villasındaki partilere katıldığı ortaya çıkan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerine katılan Merve Taşkın için yakalama kararı!

Villasında uyuşturucu partileri ve fuhuş partileri veren firari Kasım Garipoğlu'nun barmeni Atilla Aydın'ın itirafları sonrası listede adı geçen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Merve Taşkın (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)

Kısa süre önce yurt dışına yerleşen Taşkın, uyuşturucu partilerine katılan isimler arasında gösterilmişti.

Kasım Garipoğlunun barmeni itirafçı oldu! 2 yılda 20 uyuşturucu-fuhuş partisi: Hem telefonunun şifresini hem de o ünlülerin ismini verdi

UYUŞTURUCU PARTİSİNE KATILANLAR ARASINDAYDI

Firari Kasım Garipoğlu'nun barmeni Atilla Aydın itirafçı olup uyuşturucu partilere katılan ünlü isimleri anlatmıştı.

Merve Taşkın

AYDIN 27 KİŞİNİN İSMİNİ SAVCILIKLA PAYLAŞTI

Aydın, firari iş adamı Burak Ateş, fenomen Merve Taşkın, Şeyma Subaşı, manken Şevval Şahin, Miss Türkiye 2016 Güzeli Buse İskenderoğlu, modacı Lerna Elmas, Monkey Project'in işletmecileri, Defne Samyeli'nin kızları Deren-Derin Talu, Mert Ayaydın, Burak Altındağ gibi 27 kişinin ismini savcılıkla paylaştı.

Savcılığın daha önce soruşturma dosyasında adı geçmeyen bazı isimleri mercek altına almasıyla birlikte partiye katılan kişiler arasında yer alan Merve Taşkın için uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Merve Taşkın

YURT DIŞINA ÇIKTIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hesabından yaptığı açıklamada son aylarda ciddi bir kaygı ve korku haliyle yaşadığını belirterek geceleri uyuyamadığını, olası bir gözaltı ihtimaline karşı sürekli hazırlıklı uyuduğunu duyurmuştu.

Sevgililer Günü paylaşımı tepki çekmişti! Adliyeye sevk edilen Merve Taşkına ev hapsi verildi

Türkiye'den ayrılma kararının bir kaçış değil, kendisi için bir yolculuk olarak tanımlayan Taşkın, bir yıl önce yayımlanan bir programdaki diyaloglar gerekçe gösterilerek "fuhuşa teşvik" iddiasıyla ifadeye çağrılmıştı.

Merve Taşkın

Taşkın ayrıca, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakim karşısına çıkmıştı. Sevgililer Günü'nde yalnız kalanlara 400 bin lira karşılığında eşlik edebileceğini duyurduğu paylaşımının mizah amaçlı olduğunu söyleyen Taşkın hakkında verilen "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirleri daha sonra kaldırılmış, dava ileri bir tarihe ertelenmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler