Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi!

Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik, Macaristan’da yakalanmasının ardından Türk ve Macar güvenlik birimlerinin ortak çalışmasıyla Türkiye’ye iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile İnterpol–Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün yöneticilerinden Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi.

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kasten öldürme" ve "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini ortadan kaldırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından hakkında Kırmızı Bülten bulunan Serdar Sertçelik, 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanarak tutuklanmıştı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı Bülten ile aradığımız Macaristan'da tutuklu bulunan A.B.K. Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye'de

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Macaristan'dan ülkemize getirildi. "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçlarından hakkında Kırmızı Bülten çıkartılan Serdar Serçelik 25.05.2024 tarihinde Macaristan'da yakalanmış ve tutuklanmıştı."

