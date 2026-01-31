Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi!

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile İnterpol–Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün yöneticilerinden Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Macaristan'dan ülkemize getirildi. "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçlarından hakkında Kırmızı Bülten çıkartılan Serdar Serçelik 25.05.2024 tarihinde Macaristan'da yakalanmış ve tutuklanmıştı."