FETÖvari kumpasta yeni gelişme! Emniyet müdürlerinin mesajları kriminal raporda! Serdar Sertçelik soruşturmasında Cevheri Güven detayı

FİRAR GÖRMEZDEN GELİNDİ

Rapora Öner'in kendisine gelen "Babası İstanbul'a götürüyor borç konusu var bilgin olsun abi" mesajını internet tabanlı mesajlaşma uygulamasından Demircan'a ilettiği yansıdı.

Serdar Sertçelik'in kaçırılış güzergahı Sabah'ta yer alan haberde, Öner'in Demircan'a gönderdiği "Serdar Sertçelik İstanbul yolunda", "Şevket aklında bulunsun, bu Serdar Sertçelik ile alakalı bir ekip evine gidip 'Arandı, bulunamadı' tutanağı tutsun adliyeye gönderelim", "Ara ara tutanak tanzim edip adliyeye gönderelim" mesajlarından Öner ve Demircan'ın Sertçelik'in firardan sonra İstanbul'a gittiğini bildikleri ve buna rağmen Sertçelik'in bulunamadığına dair tutanak tutulması yönünde birlikte karar aldıkları, suçluyu kayırma kastıyla hareket ettikleri aktarıldı. KUMPAS KONUŞMALARIYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPILMADI Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu İl Emniyet Müdür yardımcısı Murat Çelik'in ve Şevket Demircan'ın kullandıkları 4 cep telefonunu da sıfırlayarak fabrika ayarlarına getirdikleri anlaşıldı.

CEVHERİ GÜVEN VİDEOLARI

Çelik ile Demircan'ın birbirlerine firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in videolarını gönderdiği de tespit edildi. Demircan ile firari Sertçelik arasındaki telefon görüşmeleri metin haline dönüştürülürken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Şubesi tarafından hazırlanan fezlekede eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, siyasetçiler ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile ilgili Sertçelik ve Demircan arasında geçen konuşmalara ilişkin araştırma ve değerlendirme yapılmadığı da görüldü.