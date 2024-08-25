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FETÖvari kumpasta yeni gelişme! Emniyet müdürlerinin mesajları kriminal raporda! Serdar Sertçelik soruşturmasında Cevheri Güven detayı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi ve gizli itirafçı Serdar Sertçelik’in kaçırılması hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Aralarında eski emniyet müdürlerinin de olduğu 11 kişinin yargılandığı davada kriminalin hazırladığı rapor ortaya çıktı. Söz konusu raporda emniyet müdürlerinin Sertçelik’in firarı hakkındaki mesajları yer aldı. FETÖvari kumpas hakkında hazırlanan raporda Cevheri Güven detayı ise dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 12:57 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 13:04
FETÖvari kumpasta yeni gelişme! Emniyet müdürlerinin mesajları kriminal raporda! Serdar Sertçelik soruşturmasında Cevheri Güven detayı

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçmasına ilişkin aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı dava dosyasına Ankara Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünün hazırladığı dijital inceleme raporları girdi.

Ayhan Bora Kaplan ve Serdar SertçelikAyhan Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik

Ulaşılan raporda eski Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in Sertçelik'in İstanbul'a giderek firar etmesine ilişkin konuşmalar yer aldı.

Rapora yansıyan mesajlarRapora yansıyan mesajlar

PTS ve HTS verilerine göre; Ramazan Kubat ve Mustafa Çotuk'un Sertçelik'i kaçırdıkları güzergahlar belirlendi. Sertçelik'in içinde bulunduğu araç, PTS kayıtlarına takılırken araç içinde Kubat ve Çotuk'un olduğu tespit edildi.

FİRAR GÖRMEZDEN GELİNDİ
Rapora Öner'in kendisine gelen "Babası İstanbul'a götürüyor borç konusu var bilgin olsun abi" mesajını internet tabanlı mesajlaşma uygulamasından Demircan'a ilettiği yansıdı.

Serdar Sertçelik'in kaçırılış güzergahıSerdar Sertçelik'in kaçırılış güzergahı

Sabah'ta yer alan haberde, Öner'in Demircan'a gönderdiği "Serdar Sertçelik İstanbul yolunda", "Şevket aklında bulunsun, bu Serdar Sertçelik ile alakalı bir ekip evine gidip 'Arandı, bulunamadı' tutanağı tutsun adliyeye gönderelim", "Ara ara tutanak tanzim edip adliyeye gönderelim" mesajlarından Öner ve Demircan'ın Sertçelik'in firardan sonra İstanbul'a gittiğini bildikleri ve buna rağmen Sertçelik'in bulunamadığına dair tutanak tutulması yönünde birlikte karar aldıkları, suçluyu kayırma kastıyla hareket ettikleri aktarıldı.

KUMPAS KONUŞMALARIYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPILMADI

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu İl Emniyet Müdür yardımcısı Murat Çelik'in ve Şevket Demircan'ın kullandıkları 4 cep telefonunu da sıfırlayarak fabrika ayarlarına getirdikleri anlaşıldı.

CEVHERİ GÜVEN VİDEOLARI
Çelik ile Demircan'ın birbirlerine firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in videolarını gönderdiği de tespit edildi.

Demircan ile firari Sertçelik arasındaki telefon görüşmeleri metin haline dönüştürülürken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Şubesi tarafından hazırlanan fezlekede eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, siyasetçiler ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile ilgili Sertçelik ve Demircan arasında geçen konuşmalara ilişkin araştırma ve değerlendirme yapılmadığı da görüldü.

Serdar SertçelikSerdar Sertçelik

Tutuklanan komiser Ufuk Gültekin'in cep telefonunda Sertçelik ile arasındaki yazışmalara da rastlandı. Sertçelik'in Gültekin'e Murat Çelik ile görüşmek istediğini belirten mesajlar attığı öğrenildi.

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