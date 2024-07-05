Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" iddianamesi kabul edildi! Mesajlaşmalar ortaya çıktı! İşte istenen cezalar

METEHAN İLKYAZ HABERDARDI

"Sertçelik'in, yurt dışına gideceğini doğrudan şüpheliler Ufuk Gültekin ile Gökhan Karaca'ya beyan ettiği" aktarılan iddianamede, "Dolayısıyla bu durumdan sıralı amirler olan şüpheliler Şevket Demircan, Kerem Gökay Öner ve Murat Çelik ile aynı büroda görevli olup Serdar Sertçelik'in Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında konutunda bulunup bulunmadığı hususunda kontrolünden sorumlu olan komiser rütbesindeki şüpheli Metehan İlkyaz'ın da haberdar olduğu" kaydedildi.

MESAJLAŞMALAR ORTAYA ÇIKTI



Sanıklar Öner ile Demircan'ın 29 Kasım 2023'teki tespit edilen yazışmalarına göre Sertçelik'in Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a gittiği yönünde mesajlaştıkları belirtilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:



"Serdar Sertçelik'in bulunamadığına dair tutanak tutularak adli makamları yanıltma ve Serdar Sertçelik'i koruyup kayırma amacıyla bu yönde birlikte karar aldıkları, Sertçelik'in kolluk tespitlerine göre 4 Aralık 2023'te yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmasının akabinde şüpheliler Murat Çelik, Kerem Gökay Öner, Şevket Demircan, Metehan İlkyaz, Gökhan Karaca ve Ufuk Gültekin'in, görev ve yetkileri olmadığı halde usulsüz şekilde Serdar Sertçelik ile irtibat kurmaya devam ettikleri, birden fazla kez telefonla görüşüp kayda aldıkları anlaşılmıştır."