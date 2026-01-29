Suç örgütlerine CİMER darbesi: Vatandaş ihbar etti çeteler çökertildi

Millet ile devlet arasındaki en etkili iletişim köprüsü Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ( CİMER ), her alanda vatandaşın yaşadığı sorunları ilgili kurumlar aracılığıyla çözüme kavuştururken duyarlı vatandaşların CİMER'e yaptığı ihbarlar organize suç örgütlerinin çökertilmesinde büyük etki üretti. CİMER başvurularının titizlikle incelenmesi sonrası kamuoyunda büyük yankı uyandıran çok sayıda operasyonun düğmesine basıldı. Örgüt üyeleri yakalanarak cezaevine gönderildi. Vatandaşların ihbarıyla başlayan süreç, kamuoyunda yakından takip edilen büyük operasyonlara dönüştü.

"YENİDOĞAN ÇETESİ" OPERASYONU



Yenidoğan Çetesi olarak bilinen organize suç örgütü, CİMER şikayeti üzerine başlatılan operasyonla çökertildi. Haksız kazanç elde etmek amacıyla bebekleri bazı özel hastanelerin yenidoğan bakım ünitelerine sevk eden ve ölümlerine neden olan "Yenidoğan Çetesi"ne ilişkin başvurunun incelenmesi sonucu suç örgütünün kamuoyunda infial yaratan eylemlerini açığa çıkarıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bir tane CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik. Ben Türk halkından sağlıkçılarımıza güvenmesini istiyorum. Bizim görevimiz o çürük elmaları aramızdan çıkartmak" ifadeleriyle duyurmuştu.

ANNENİN FERYADINA CİMER YETİŞTİ: "KALE" OPERASYONU



Ankara'nın Kale Mahallesi'nde bir annenin CİMER'e yaptığı başvuru ile başlatılan Kale operasyonunda, uyuşturucu satıcılarına yönelik detaylı soruşturma yürütüldü. Yağma, tehdit, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne üye 126 kişi gözaltına alındı.